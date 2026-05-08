Гламур
Віктор Павліка спантеличив заявою про його "позашлюбного сина"

Артист прокоментував новини, якими днями рясніла Мережа.

Віра Хмельницька
Віталій Лобач, Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік спантеличив зізнанням про наявність у нього «позашлюбного сина».

Днями Мережу сколихнула низка новин. Користувачі натрапили на співака Віталія Лобача. І багатьом артист зовні був схожий на сина Віктора Павліка. Ба більше, поки одні почали міркували про їхні родинні зв’язки, інші ж навіть запідозрили наявність у виконавця позашлюбної дитини.

Новини дійшли до дружини Віктора Павліка — блогерки Катерини Реп’яхової. Вона в Instagram-stories запитала чоловіка: «Що не день, то якісь цікаві новини. Підписники мені скидують, що в тебе позашлюбний син. Я щось не знаю?».

На що Віктор Павлік спантеличив відповіддю: " Так, ти щось не знаєш. У мене є позашлюбний син, про якого я тобі не розказував ніколи. Віталій Лобач — мій позашлюбний син».

Утім, судячи з усмішок подружжя, ймовірно, це лиш жарт. Проте, чому Віталій Лобач як дві краплі води схожий із сином Віктора Павліка — лишається загадкою.

Нагадаємо, днями Віталія Лобача назвали двійником сина Віктора Павліка. У Мережі порівняли їхню зовнішність.

