Як оформити ідентифікаційний код підлітку, який перебуває за кордоном

Отримання податкового номера для підлітка, який виїхав з України, тривалий час здавалося бюрократичним квестом. Однак цифровізація та адаптація податкових процедур під реалії воєнного стану значно спростили цей процес. Тепер 14-річному українцеві в умовних Празі чи Берліні не потрібно купувати квиток до Києва лише заради одного папірця — Державна податкова служба (ДПС) офіційно дозволила «поштову» процедуру.

Неповнолітні громадяни України віком від 14 до 18 років, які перебувають за межами країни, мають можливість отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше відомий як ІПН) без особистого візиту до сервісних центрів в Україні.

Процедура розповсюджується як на первинну реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО), так і на випадки відновлення документа через втрату або внесення змін до облікових даних (наприклад, у разі зміни прізвища).

Механізм подання документів

Згідно з чинним законодавством, будь-яка фізична особа (резидент або нерезидент), яка ще не зареєстрована в базі ДРФО, має подати облікову картку за формою №1ДР. У разі перебування за кордоном та неможливості особистої явки пакет документів направляється поштовим відправленням безпосередньо на адресу центрального апарату відомства.

Перелік необхідних документів для підлітків 14–18 років

Для осіб, які вже отримали паспорт громадянина України, передбачено такий пакет документів:

Заповнена форма №1ДР (облікова картка) або форма №5ДР (у разі внесення змін до вже наявних даних).

Копія національного паспорта громадянина України.

Підтверджувальні документи, якщо йдеться про зміну персональних даних (прізвище, ім’я тощо).

Важливо: підпис підлітка на формах №1ДР або №5ДР має бути засвідчений у встановленому законом порядку (нотаріально або в дипломатичній установі).

Подання документів через батьків

Законодавство дозволяє одному з батьків виступити заявником від імені дитини (навіть якщо підліток уже має паспорт). У такому разі перелік розширюється:

копія свідоцтва про народження або паспорта дитини;

копія паспорта того з батьків, хто подає заяву;

документальне підтвердження місця реєстрації (прописки) батька чи матері;

документи про зміну облікових даних (за потреби).

Вимоги до іноземної документації

Податківці наголошують: якщо документи видані іноземними державними органами, вони мають бути легалізовані у встановленому порядку (апостиль або консульська легалізація), якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Обов’язковою умовою є наявність перекладу українською мовою, засвідченого нотаріально.

Способи отримання готового номера

Після опрацювання заяви ДПС пропонує три варіанти отримання фізичного документа (картки платника податків):

Через дипломатичну установу: документ надсилається до українського консульства чи посольства у країні перебування заявника.

Пряме поштове доставлення: на підставі письмового клопотання документ може бути відправлений за вказаною заявником закордонною адресою.

Через представника: картку може забрати довірена особа в Україні за наявності нотаріальної довіреності та документів, що посвідчують особи обох сторін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні набули чинності нові правила в паспортній сфері. Кабмін скасував продовження терміну дії закордонних паспортів понад 10 років. Тепер «продовжені» документи вважаються недійсними для перетину кордону.