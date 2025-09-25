Який вигляд має 1 копійка, за яку платять 10 тисяч гривень: фото

Монета номіналом 1 копійка

Українці можуть виручити великі гроші за деякі старі монети. Водночас номінал ролі не грає — тисячі гривень можна отримати навіть за 1 копійку.

Так, за екземпляр 1992 року різновиду 1.35АА можуть заплатити понад 11 000 грн, повідомляють фахівці ресурсу «Монети-ягідки».

Цю монету відрізняють:

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

За таку 1 копійку можна отримати хороші гроші

А за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 грн. Впізнати таку монету можна за:

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

За таку 1 копійку можна отримати хороші гроші

Які монети підлягають вилученню

Паралельно в Україні виводять з обігу монети, випущені до 2003 року. Це, зокрема:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Такі монети не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Причина — намір НБУ оптимізувати номінальний ряд.

При цьому українці можуть обміняти такі копійки на інші монети всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам. Часу для цього є до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення.

Провести обмін можна в підрозділах Національного банку та окремих банках. Повний список знаходиться за посиланням.