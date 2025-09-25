- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Який вигляд має 1 копійка, за яку платять 10 тисяч гривень: фото
За екземпляр 1992 року різновиду 1.35АА колекціонери можуть заплатити понад 11 000 гривень.
Українці можуть виручити великі гроші за деякі старі монети. Водночас номінал ролі не грає — тисячі гривень можна отримати навіть за 1 копійку.
Так, за екземпляр 1992 року різновиду 1.35АА можуть заплатити понад 11 000 грн, повідомляють фахівці ресурсу «Монети-ягідки».
Цю монету відрізняють:
ступінчаста верхівка правого верхнього листа;
маленькі ягоди.
А за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 грн. Впізнати таку монету можна за:
округлою верхівкою правого верхнього листа;
великими ягодами.
Які монети підлягають вилученню
Паралельно в Україні виводять з обігу монети, випущені до 2003 року. Це, зокрема:
1 копійка;
2 копійки;
5 копійок;
25 копійок.
Такі монети не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Причина — намір НБУ оптимізувати номінальний ряд.
При цьому українці можуть обміняти такі копійки на інші монети всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам. Часу для цього є до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення.
Провести обмін можна в підрозділах Національного банку та окремих банках. Повний список знаходиться за посиланням.