Ціни на пальне знову зросли: яка вартість на АЗС зранку 28 березня

У суботу, 28 березня, українські АЗС оновили ціни на пальне. У мережах деяких автозаправок здорожчали газ та дизель. Водночас ціни на бензин залишилася на рівні попередньої доби.

Про це свідчить моніторинг «Главком».

Середня вартість бензину А-95 не змінилася і становить близько 72,72 грн за літр. Найдорожче пальне цієї марки коштує на OKKO, WOG і SOCAR — 74,99 грн. Найдешевше - на «Укрнафті» і «БРСМ-Нафті» — 68,99 грн.

Втім, мережі заправок OKKO, WOG і SOCAR підвищили вартість ДП і ДП+ на 1 грн. Так, дизельне пальне тепер коштує майже 85 грн, а дизпаливо преміум-класу — майже 91 грн.

Окрім того, на UPG ціна на газ зросла на 1 грн і становить 46,60 грн. Водночас найвища вартість автогазу на OKKO — 47,99 грн, а найнижча - на «БРСМ-Нафта» — 43,99 грн.

Ціни на бензин і дизель 28 березня

Кешбек на пальне

В Україні через рекордні ціни на бензин і дизель Кабмін вирішив запровадити кешбек на пальне. У Мінекономіки заявили, що він забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через здорожчання палива. Водночас програма стає у 20 млн грн на день.

Програма кешбек на пальне передбачає часткову компенсацію витрат на бензин. Максимально - до 1000 грн на людину на місяць. Сума повернення залежить від типу пального: 15% — на ДП, 10% — на бензин, 5% — на автогаз. Програма буде діяти від 20 березня до 1 травня 2026 року.

