У соцмережах поширюють фейки стосовно виплати: про що йдеться

Виплати українцям

Реклама

У TikTok шириться відео, що начебто постановою Верховної Ради України №268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, надається право на отримання статусу «дитина війни» та допомогу в розмірі 12 600 грн.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Зазначається, що для надання інформації правдоподібності, відео доповнене фейковими сайтами «Дії» та Верховної Ради України.

Реклама

У ЦПД зауважили, що на сайті українського парламенту немає постанови з такими номером і датою.

«Натомість є постанова Кабінету Міністрів України №268/2025 від 7 березня 2025 року, у якій йдеться про внесення змін до Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України „United24“, — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Подібні відео поширюються з метою введення людей в оману, збільшення охоплень й аудиторіїї певних ресурсів.

Також у ЦПД нагадали, що у Мережі вже з’являлися подібні фейки. У 2024 році поширювали неправдиву інформацію про закон №4995, згідно з яким нібито з 1 вересня діти отримуватимуть по 15 тис. грн щомісяця протягом трьох років.