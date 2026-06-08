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Золотовалютні резерви України зменшуються: на що пішли гроші
Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
У травні 2026 року міжнародні резерви України зменшилися на 5,2% і станом на 1 червня становили 45,7 млрд доларів США.
Про це повідомили в НБУ.
«Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млрд доларів США. У травні вони зменшилися на 5,2%», — йдеться у повідомленні Національного банку України.
Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів, пояснили в НБУ.
Наголошується, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначала низка чинників, зокрема операції Національного банку на валютному ринку України.
«У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн доларів США», — зазначили в регуляторі.
Другим чинником, що мав вплив на розмір резервів, були надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
Кошти з резервів було витрачено:
на валютні інтервенції самого Нацбанку — здійснюються на міжбанку для підтримання стабільності гривні
на боргові виплати України в іноземній валюті
Нагадаємо, ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України. Згідно з новим звітом, цього року ВВП зросте на 2,5%, а наступного — на 4%. Перспективи залишаються «вкрай невизначеними» і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної допомоги.