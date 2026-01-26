ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Астрологічний прогноз на 26 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Летюча миша

Летюча миша / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися за початок нових справ — вони будуть приречені на невдачу, можна працювати тільки над тими, які було розпочато деякий час тому

Символ дня: кажан.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: бежевий, колір кави з молоком.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, які треба лікувати за раніше розписаною лікарем схемою.

Харчування дня: через імовірність харчового отруєння необхідно уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів у раціоні.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна вчитися магічних знань і навичок.

Сни дня: сни нинішньої ночі значення не мають — не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: небажано розмовляти з незнайомцями.

Цитата дня: «Найнещасніші люди — це ті, хто найбільше боїться змін» (Міньйон МакЛафлін).

