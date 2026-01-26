- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 26 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто братися за початок нових справ — вони будуть приречені на невдачу, можна працювати тільки над тими, які було розпочато деякий час тому
Символ дня: кажан.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: бежевий, колір кави з молоком.
Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.
За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.
Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, які треба лікувати за раніше розписаною лікарем схемою.
Харчування дня: через імовірність харчового отруєння необхідно уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів у раціоні.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Магія і містика дня: можна вчитися магічних знань і навичок.
Сни дня: сни нинішньої ночі значення не мають — не варто брати їх близько до серця.
Табу дня: небажано розмовляти з незнайомцями.
Цитата дня: «Найнещасніші люди — це ті, хто найбільше боїться змін» (Міньйон МакЛафлін).
