- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 3 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: важливих справ — навіть господарських — цього дня краще не починати, успішними вони не будуть.
Символ дня: змій-спокусник.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: агат, гагат, моріон.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, стабілізувати стан за яких допоможуть надані раніше приписи лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від гострих — солоних, перчених, маринованих в оцті — продуктів
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу.
Сни дня: якщо, прокинувшись, ми відчуваємо приємний «післясмак» від сновидінь, отже, перебуваємо на правильному життєвому шляху, і — навпаки.
Табу дня: необхідно відмовитися від будь-якого ризику.
Цитата дня: «Усі ми — дурні, коли закохані» (Джейн Остін).
