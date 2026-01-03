ТСН у соціальних мережах

Астрологія
36
2 хв

Астрологічний прогноз на 3 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Змій

Змій / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливих справ — навіть господарських — цього дня краще не починати, успішними вони не будуть.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, стабілізувати стан за яких допоможуть надані раніше приписи лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від гострих — солоних, перчених, маринованих в оцті — продуктів

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: якщо, прокинувшись, ми відчуваємо приємний «післясмак» від сновидінь, отже, перебуваємо на правильному життєвому шляху, і — навпаки.

Табу дня: необхідно відмовитися від будь-якого ризику.

Цитата дня: «Усі ми — дурні, коли закохані» (Джейн Остін).

36
