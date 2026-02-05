- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять усіх передражнювати
Час від часу в кожного з нас з'являється бажання кого-небудь передражнити, але пік такої поведінки припадає на дитинство.
Що старшою стає людина, то менше в неї бажання в перебільшеній формі повторювати чужі слова і дії, але є й ті, хто в цьому сенсі не дорослішає.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять усіх передражнювати.
Близнята
Близнята бажанням передражнювати тих, хто поруч, завдячують своїй внутрішній двоїстості. Саме вона породжує в них пристрасть до лицедійства, що може виявлятися по-різному: хтось із представників знака стає актором, а хтось просто кривляється, дивуючись чужій поведінці та словам.
Діва
Діви, як їм здається, передражнюють інших людей винятково з добрих спонукань — вони впевнені, що це найкращий спосіб звернути їхню увагу на неправильний вчинок і наставити їх на істинний шлях. Ну, а на те, що інколи в них це виходить злісно, а тому образливо, представники знака уваги не звертають — вони ж знають, як краще.
Риби
Риби напевно образяться, якщо їм скажуть, що вони передражнюють свого співрозмовника. Можливо, під час бесіди вони справді не тільки слово в слово, а й інтонаційно повторюють його фрази, але це відбувається тому, що вони перебувають із ним на одній хвилі й залучені до спілкування не тільки ситуативно, а й емоційно, хоча збоку це видається інакше.
