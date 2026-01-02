Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким важко створити сім'ю

Гороскоп / © Credits

Здавалося б, як може бути інакше, якщо людина - істота колективна, і жити на самоті їй не властиво, проте це не так - є люди, які не створені для спільного життя.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким важко створити сім'ю.

Риби

Риби часто живуть у світі своїх мрій, особливо коли йдеться про особисте життя. Фантазуючи на тему сімейного життя, вони, стикаючись із реальністю, яка здається їм надто приземленою, нудною і навіть жорстокою, не можуть зрозуміти, чому все так неправильно влаштоване, і, часто надають перевагу самотності над стосунками, які не співпадають із їхніми ілюзіями.

Діва

Діви - як головні перфекціоністи зодіакального кола - все життя перебувають у пошуку свого ідеалу: інколи - після багатьох спроб і помилок - вони знаходять те, що хочуть, а інколи - ні. Це не означає, що вони впродовж життя залишаються самотніми, навпаки, вони можуть неодноразово одружуватися, але до кінця задоволеними сімейним життям бувають дуже їдко.

Стрілець

Стрільці занадто волелюбні для того, щоб пов'язувати себе будь-якими узами - шлюбними, зокрема. Вони часто закохуються, оформляють стосунки офіційно, але такий розпорядок життя їм дуже швидко набридає. Та й їхнім життєвим супутникам рідко подобається жити з людьми, які будь-якої миті можуть усе кинути й поїхати на край світу.

