- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 2 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які починання, причому що серйознішими і масштабнішими вони будуть, то ліпше, тому не варто бути скромними у своїх намірах.
Символ дня: Труба, як символ заклику до дій.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: фіолетовий.
Щасливі камені дня: сапфір, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, протікатимуть у легкій формі, особливо якщо відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник.
Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.
Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.
Табу дня: небажано піддаватися ліні — зіркам це може не сподобатися
Цитата дня: «Мудрий може змінювати свою думку, дурень — ніколи» (Іммануїл Кант).
Читайте також: