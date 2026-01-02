ТСН у соціальних мережах

Астрологія
123
2 хв

Астрологічний прогноз на 2 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Труба

Труба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати будь-які починання, причому що серйознішими і масштабнішими вони будуть, то ліпше, тому не варто бути скромними у своїх намірах.

Символ дня: Труба, як символ заклику до дій.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, протікатимуть у легкій формі, особливо якщо відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: небажано піддаватися ліні — зіркам це може не сподобатися

Цитата дня: «Мудрий може змінювати свою думку, дурень — ніколи» (Іммануїл Кант).

