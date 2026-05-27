Непростий період: чотири знаки зодіаку, яким важливо бути обережними в червні 2026 року

Чотири знаки зодіаку, яким важливо бути обережними в червні 2026 року / © Credits

Реклама

Але для чотирьох знаків — Стрільця, Близнят, Діви та Риб — цей період стає особливо чутливим. Їх зачіпає одразу кілька потужних чинників, які накладаються один на одного та створюють ефект багатошарового тиску, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

1. Фон важкої повні 31 травня тримається два тижні

Повня 31 травня у Стрільці — друга повня місяця, «блакитний Місяць» — формується поблизу Ліліт і на осі Антарес-Альдебаран. Це одна із найнапруженіших повень року, і її вплив триває до середини червня.

Реклама

Ця вісь пов’язана з внутрішніми переломами, кризами світогляду, конфліктами переконань, емоційними сплесками, ситуаціями, які неможливо контролювати.

Стрільці відчувають це безпосередньо — повня у їхньому знаку.

Близнята — по осі опозиції.

Діви і Риби — за напруженим аспектом, що створює внутрішній конфлікт і відчуття тиску.

Реклама

Тому перші два тижні червня для всіх представників мутабельного хреста — час, коли будь-які події сприймаються глибше, сильно впливаючи на життєвий ритм.

2. Від 5 до 16 червня — напружений тау-квадрат Урана з Місячними Вузлами

Це період, коли обставини буквально «ламають» звичний життєвий ритм. Уран — планета раптових змін, а Вузли додають доленосності.

Для мутабельних знаків (Близнята, Діва, Стрілець, Риби) це означає:

Реклама

несподівані розвороти,

зміну планів,

нестабільність у стосунках,

різкі новини,

виклики, що виводять із зони комфорту.

Це час, коли важливо зберігати гнучкість і не чіплятися за старі сценарії.

3. Меркурій у Раку приносить плутанину і посилює вразливість

Від 1 червня Меркурій входить у Рак, де пізніше розгорнеться в ретроградність. Для мутабельних знаків це означає підвищену сприйнятливість, повернення старих тем, емоційні розмови, труднощі в раціональному сприйнятті інформації.

Особливо це стосується Близнят і Дів — Меркурій їхній управитель. А в Стрільці та Рибах Меркурій має слабкий статус — вигнання і падіння.

Реклама

4. Численні періоди холостого Місяця у Стрільці

У червні Місяць без курсу проходить через Стрільця кілька разів:

1 червня — весь день

2 червня — до 04:19

28 червня — з 08:05

29 червня — до 10:18.

Це створює ефект «провисання» енергії, коли плани не реалізуються, рішення не закріплюються, дії дають слабкий результат, настрій стає нестабільним.

Стрільці відчувають це особливо сильно — їхній знак буквально «вимикається» на ці години.

Реклама

Близнята, Діви і Риби — за напруженими взаємозв’язками — теж відчувають неуважність і втрату фокусу.

5. Молодик 15 червня у Близнятах приносить:

несподівані знайомства,

різкі повороти в спілкуванні,

раптові пропозиції,

інформаційні стрибки.

Для Близнят — це потужний старт нового циклу.

Для Стрільців — опозиція, яка змушує реагувати на зовнішні події.

Реклама

Для Дів і Риб — квадрат, що створює внутрішній конфлікт між логікою та емоціями.

6. Марс входить у Близнята, де вже перебуває Уран

Від 28 червня Марс переходить у Близнята, але його вплив відчувається заздалегідь — він іде до з’єднання з Ураном, який уже перемнещається цим знаком.

Наприкінці місяця частіше відчувається нервозність і ухвалюються імпульсивні рішення, відбуваються різкі повороти, приходять несподівані новини.

Реклама

Для Близнят це пряме потрапляння в точку — енергія стає надто швидкою, а тіло і психіка реагують сильніше.

Стрільці отримують опозицію — зовнішні обставини тиснуть, люди навколо стають непередбачуваними.

Діви і Риби — під напруженими аспектами квадратури. Це один із тих транзитів, коли важливо не піддаватися імпульсу і не ухвалювати рішень «на емоціях», інакше можна отримати безліч проблем.

Стрільцям, Близнятам, Дівам і Рибам потрібно бути особливо обережними, тому що весь червень 2026 року проходить під впливом активної мутабельної осі, а саме ці чотири знаки належать до мутабельного хреста.

Реклама

У червні важливо зберігати спокій і не піддаватися тиску обставин або чужим правилам. Навколишній світ змінюється занадто швидко, і будь-які спроби прискорити події можуть призвести до непотрібної напруги. Краще дозволити собі йти м’якше, уважніше, з повагою до власних відчуттів і кордонів.

Цей місяць вимагає дбайливого ставлення до себе. Рішення, ухвалені в стані хвилювання, рідко виявляються стійкими, тому краще давати собі паузи, спостерігати, прислухатися до того, що відбувається всередині. Що спокійнішим є внутрішнє тло, то яснішими стають відповіді, які раніше було важко почути.

Червень також нагадує про те, як важливо дбати про нервову систему. Перевантаження, суперечки, емоційні гойдалки і спроби довести свою правоту лише посилюють напруження. Набагато корисніше обирати тишу, відпочинок, відновлення і ті заняття, які повертають відчуття опори.

Цей період пов’язаний із глибокою внутрішньою перебудовою, яка допомагає побачити нові напрямки й відпустити те, що більше не підтримує рух уперед. Він показує, що настав час зачинити двері в минуле, переглянути звичні реакції та дозволити собі рухатися в новому напрямі. Робити це варто м’яко, свідомо й без внутрішнього тиску — так, щоб кожен крок був природним продовженням вашого стану, а не спробою відповідати зовнішнім очікуванням.

Реклама

Новини партнерів