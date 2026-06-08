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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо особливо ретельно добирати слова

День серйозних випробувань, що стосуються, зокрема, і наших стосунків з оточенням.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Особливу увагу слід приділити тому, що і як ми говоритимемо, спілкуючись з іншими людьми, — будь-яке слово може бути сприйняте зовсім не так, як ми від початку хотіли: співрозмовники можуть вкласти в них зовсім інший — інколи протилежний — сенс.

Сьогодні, 8 червня, думати, про що говориш, потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них важливо особливо ретельно добирати слова.

Рак

Ракам у розмові з близькою людиною важливо особливо ретельно формулювати свої думки — якщо цього не зробити, сенс може бути зовсім не тим, який вони вкладають у свої слова. Результатом стане сварка, яку представники знака вважатимуть катастрофою.

Стрілець

Стрільців вирізняє здатність спочатку говорити і тільки потім думати, що вони сказали. Сьогодні така легковажність може дорого їм стати, оскільки людина, з якою вони вирішать у такий спосіб поспілкуватися, не стане вдаватися в особливості їхньої психології — вона просто образиться.

Водолій

Водоліїв — як особистостей творчих і захопливих — у розмові іноді, як кажуть у таких випадках, несе: почавши говорити, вони не можуть зупинитися, буквально вивалюючи на співрозмовника безліч інформації, про частину якої краще було б промовчати — варто зробити це хоча б сьогодні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
257
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