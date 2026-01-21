Чому Жизель Бундхен, Лілі Коллінз, Зої Кравіц та інші селебріті переходять на тверді шампуні

© Credits

Останнім часом прагнення до beauty-мінімалізму в поєднанні з високими вимогами споживачів породило тренд на використання твердих шампунів — як серед селебріті першого ешелону, так і серед інсайдерів індустрії.

Так, Емма Вотсон, відома своєю активною позицією щодо сталого розвитку, неодноразово говорила про переваги твердих форматів: вони компактні, не потребують пластику й ідеальні для подорожей. Лілі Коллінз обирає їх під час знімальних періодів — за практичність і здатність економити простір у валізі. А Шейлін Вудлі, чия філософія життя нерозривно пов’язана з екологічною відповідальністю, називає твердий шампунь логічним продовженням свого усвідомленого вибору.

Дрю Беррімор, Жизель Бундхен, Зої Кравіц, Гвінет Пелтроу також розглядають тверді шампуні як частину wellness-ритуалу, де прості та зрозумілі формули важливі не менше, ніж турбота про навколишнє середовище та мінімізація відходів.

Неабияку роль у глобальній популярності твердих шампунів зіграв TikTok: відео про особистий досвід переходу на твердий шампунь стали вірусними завдяки хештегу I switched to a shampoo bar.

Стиліст з волосся Юджин Сулейман, який працював з Кейт Мосс, Леді Гагою, Джіджі Хадід, підкреслює: «Твердий шампунь — дуже корисний і економічний концентрат. Якщо у вас чутлива або суха шкіра голови, їхні формули з оліями та без агресивних очищувальних компонентів будуть для вас ідеальними».

Ексклюзивно для Леді.ТСН.ua засновниця українського бренду професійного догляду BOGIKA Єва Галайда розповіла, чому тверді шампуні стали такими популярними та як їх правильно використовувати.

Колись доволі нішевий, сьогодні цей формат став символом нового підходу до краси: тверді шампуні не потребують пластикових флаконів і зайвих етикеток, а отже органічно вписуються у філософію Zero Waste та clean beauty. Відсутність води у складі робить формулу максимально концентрованою — один брусок здатен замінити два, а іноді й три флакони класичного шампуню.

Не менш важливий і склад. Тверді шампуні апелюють до простоти: рослинні мийні основи, олії, глини, трав’яні екстракти, мінімум або повна відсутність синтетичних компонентів.

Ритуал використання твердого шампуню простий і майже медитативний: достатньо спінити брусок у долонях та нанести піну на шкіру голови масажними рухами. До речі, дуже багато людей припускаються помилки та наносять шампунь на волосся — це може стати причиною сильної сухості та сплутаності локонів. Запам’тайте: шампунь створено лише для очищення шкіри голови.

Двічі помийте голову шампунем, а після — промийте ретельніше, ніж звичайний рідкий шампунь. Річ у тім, що у твердого шампуню дуже щільна текстура та насичена формула, тому дуже важливо ретельно змити продукт. Недостатньо якісне змивання, мабуть, головна причина того, що ви відчуваєте жорсткість волосся після процедури миття.

Топ-5 кращих твердих шампунів

Твердий шампунь Love, Davines

Твердий шампунь Love для розгладження жорсткого та хвилястого волосся від Davines — оновлений формат культового рідкого шампуню бренду. Він має легкий приємний флористичний аромат. Делікатна формула з екстрактом оливи сорту «хвилина» з ферми синьйора Кармело Мессіна з Фікарра ідеально підходить для неслухняного, кучерявого або жорсткого волосся.

Твердий шампунь HiBar Volumize Shampoo

Екстракт ферментованих плодів фініка у формулі твердого шампуню HiBar Volumize Shampoo надає волоссю помітний об’єм від самих коренів, а потужне поєднання рисового протеїну, рисових амінокислот і вітаміну B5 зміцнює локони, додаючи їм щільності без зайвої ваги. Незвична форма бруска зі скошеним верхом робить його максимально зручним у використанні.

Твердий шампунь BOGIKA

Твердий шампунь BOGIKA є ідеальним для всіх, хто шукає засіб на основі природних компонентів, без шкідливих чи агресивних активів. Для густої стійкої піни твердого шампуню використовуються м’які японські ПАР, які ретельно очищають волосся, але не пересушують шкіру голови. Тобто шампунь одночасно з очищенням також кондиціонує та зберігає вологу всередині волосин.

Комплекс з ефірними оліями та пудрами регулює виділення шкірного себуму, тому використання твердого шампуню дає змогу мити голову рідше, через те, що шкірі не потрібно виділяти більше шкірного сала, щоб захищатись від агресивного впливу миючого засобу. Це друга причина, чому волосся довше залишається чистим.

Дзеркальний блиск та сяйво тьмяному волоссю повертає гідролат лаванди у складі, зміцнює кортекс волосся, запобігає випаданню й лущенню шкіри голови аюрведичний порошок брахмі, живить корені та розгладжує пошкоджені пасма по всій довжині комплекс олій жожоба, авокадо та виноградної кісточки, а інтенсивно живлять пудри спіруліни та хлорели.

Твердий шампунь J.R. Liggett’s All-Natural Shampoo Bar

Пом’якшувальний і зволожувальний твердий шампунь J.R. Liggett’s All-Natural Shampoo Bar привертає увагу з першого погляду завдяки естетичній ретро-упаковці, а після використання — завдяки вражаючій піні. Він добре зволожує, не обтяжуючи волосся, і водночас дуже економний у використанні.

Твердий шампунь Kitsch Castor Oil Nourishing Shampoo Bar

Твердий шампунь Kitsch Castor Oil Nourishing Shampoo Bar створює пухнасту шовковисту піну, яка чудово очищує волосся, не пересушуючи його. У формулі працює один з найпопулярніших компонентів для густоти та захисту волосся — касторова олія. Попри олію у складі, після використання волосся стає дуже м’яким та свіжим і залишається таким надовго.