Королева Максима обрала незвичайний лук для сімейного виходу на концерт

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатрікс / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима та мати короля – принцеса Беатрікс – відвідали театр Sense, щоб провести концерт на честь Дня короля в Доккумі.

«Королівська сім'я цього року приєднається до Дня короля в Доккумі. Королівське подружжя стане організатором щорічного концерту на честь Дня короля, на якому будуть присутні організатори цього свята. Принцеса Беатрікс також буде присутня на концерті.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатрікс / © Getty Images

Центральна тема концерту – «дім». Не як постійна адреса, а як почуття, яке рухається та подорожує разом з вами. На цьому концерті прихильність до Фрісланда та фризської мови поєднується з любов'ю до зустрічей та спілкування, як на сцені, так і за її межами», - йдеться у повідомленні в Instagram нідерландської королівської родини.

Королева Максима з'явилася цього дня на публіці в оксамитовому топі від Natan чорного кольору, широких штанях з паєтками теж від Natan, що мало досить незвичний вигляд, розпустила волосся, зробила макіяж і одягла діамантові сережки.

Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій класичний костюм у смужку та червону краватку в принт. А 88-річна принцеса Беатрікс була у чорному костюмі, блискучій накидці та з чорною сумкою на ланцюжку в руці, а також взута у туфлі із замші.

День короля у Нідерландах святкується 27 квітня. Від 2014 року дата перенеслася на кінець квітня, до цього святкувався 31 серпня та 30 квітня. Але саме 27 квітня святкує свій день народження нинішній монарх – Віллем-Олександр.