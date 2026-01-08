Принц Ендрю не залишить свій будинок у Віндзорі ще кілька місяців: стала відома причина

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Реклама

За даними Daily Mail існують плани щодо того, щоб Ендрю залишив свій багаторічний будинок до квітня, але чи станеться це, покаже час.

«Мені сказали, що план полягає в тому, щоб Ендрю залишив Королівську лоджу до Великодня», — написала королівська оглядачка Ребекка Інгліш 3 січня. Цього року свято випадає на 5 квітня, але символіка дати виселення пов’язана з тим, де члени королівської родини святкують Великдень.

Колишній принц Ендрю та його ексдружина Сара Фергюсон на Великдень 2025 року / © Getty Images

Щороку сім’я відвідує церкву Святого Георгія на території Віндзорського замку, а потім вирушає на сімейний обід у великодню неділю. Хоча він відмовився від королівських обов’язків, Ендрю був присутній на великодніх службах із членами королівської родини 2023, 2024 та 2025 роках.

Реклама

Від’їзд Ендрю з Royal Lodge стане ключовим моментом у «запобіганні ще одній потенційно складній зустрічі» із зганьбленим колишнім герцогом.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Нагадаємо, колишній принц має переїхати до приватного маєтку королівської родини в Сандрінгемі, який досить маленький у порівнянні з місцем, де він живе зараз, а також потребує ремонту.