Таємна принцеса: який вигляд має 19-річна донька короля Марокко

Лалла Хадіджа / © Getty Images

Реклама

Доньці короля Мухаммеда VI — надзвичайно багатого, але суперечливого короля Марокко — та його колишньої дружини, принцеси Лалли Сальми, принцесі Лаллі Хадіджі вже 19 років, однак вона практично не з’являється на публіці, і мало хто знає, який вигляд вона має.

Принцеса народилася 28 лютого 2007 року. На честь народження доньки король помилував майже 9000 ув’язнених і зробив подарунки батькам, які також вітали дітей 28 лютого.

Спочатку Лалла Хадіджа виховувалася подалі від очей громадськості, а також своєї матері Сальми, яка, як відомо, розлучилася з королем і переїхала з палацу. Однак від 2011 року принцеса навчалася у Королівському коледжі, а також трохи частіше почала бувати на публіці, хоча залишилася більше осторонь публічного життя на відміну від свого брата, який є спадкоємцем.

Реклама

Відомо, що принцеса грає на деяких музичних інструментах, захоплюється верховою їздою, стрільбою з лука та плаванням. Також вона вільно володіє арабською, французькою, англійською та іспанською мовами.

Інколи, коли принцеса все ж з’являється на офіційних заходах, вона демонструє, що стала неймовірно гарною молодою леді, яка не лише освічена, а й має чудовий смак.

Нагадаємо, що також багато чуток навколо принцеси Лалли Сальми — матері Лалли Хадідж. Раніше вона представляла на королівських заходах свого чоловіка короля, але від 2017 року не з’являлася на публіці.