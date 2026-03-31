У сірому жакеті та стильних штанях: королева Мері вітала в стайні нових коней

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Її Величність королева дала імена двом новим коням королівської стайні, пригощаючи їх скибочками яблук і ніжно погладжуючи.

«Ласкаво просимо, Флік і Флак до королівської стайні 🐴🐴», — написали у підписі під серією опублікованих фотографій в Instagram данської королівської родини.

Це не перший раз, коли у Королівського будинку є коні на прізвисько Флік і Флак. Ще за часів Крістіана X була пара коней з такими самими іменами.

Імена цілком логічні, оскільки Флік та Флак починаються з тієї ж літери, що й ім’я короля. Крім того колись, спадковий принц отримав у подарунок на хрестини поні від уряду та Фолькетингу — на прізвисько Флікфлак.

Двоє ольденбурзьких коней, що народилися і виросли в Данії, відтепер проводитимуть свій щоденний розпорядок дня в стайні школи верхової їзди Крістіансборгу. У королівських стайнях протягом історії було представлено багато різних пород коней, і минуло вже близько двох десятиліть відтоді, як у королівських стайнях з’явилися останні коні Ольденбурга.

Королівські стайні вважаються одними із найстаріших королівських стайнях у світі. Понад 300 років королівські коні відігравали центральну роль у транспортуванні та церемоніальній присутності королівського будинку.

Королева приїхала до стайні у білій сорочці, сірому джемпері від Maje Paris, сірому жакеті Ralph Lauren та чорних широких штанях. Волосся Мері було розпущене, на зап’ястях було кілька золотих браслетів, а у вухах сережки Sophie Bille Brahe.

Нагадаємо, нещодавно королева Данії в ніжному образі з’явилася на церемонії нагородження Данської кардіологічної асоціації в готелі Hotel d’Angleterre в Копенгагені.