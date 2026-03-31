Принцеси Беатріс та Євгенія пропустять великодню службу з королівською родиною

Принцеси Євгенія та Беатріс та їх батько Ендрю / © Getty Images

Минулого року сестри Йоркські разом із чоловіками відвідували традиційну великодню службу у Віндзорі, супроводжуючи короля Чарльза та королеву Каміллу.

Але цього року через скандали їхніх батьків, пов’язаних з Епштейном, сестри не будуть присутні на святі.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

За обставин, що склалися, оскільки їхній батько Ендрю Маунтбеттен-Віндзор перебуває під слідством поліції за звинуваченнями в посадовому злочині, був запрошений і отриманий дозвіл на те, щоб вони трималися подалі від королівської родини, пише Daily Mail.

Вже відомо також, що принц і принцеса Уельські та їхня родина приєднаються до короля та королеви, а також до інших членів сім’ї у каплиці Святого Георгія на Великдень.

Сім’я Уельських на великодній службі / © Associated Press

Нагадаємо, опальний колишній принц Ендрю та його ексдружина Сара Фергюсон з’явилися на великодній службі минулого року разом з іншими членами королівської родини. Але цього року їхня присутність категорично не прийнятна.