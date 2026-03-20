Королева Мері була заскочена з величезним лобстером в руках під час фінального заходу в Австралії

Офіційна поїздка данської королівської родини до Австралії завершилася якнайкраще. В останній день Мері та Фредерік провели у Гобарті, рідному місті королеви.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Від моменту її прибуття, коли разом з королем Фредеріком королеву вітали величезні натовпи в Гобарті, місці, де вона народилася і провела ранню юність, перш ніж виїхати на навчання, а потім працювати в інші міста та країни, такі як Сполучені Штати та Шотландія.

Там Мері була по-справжньому тепло прийнята натовпом, коли прогулювалася вулицею, яка була перекрита для прибуття королівського подружжя.

«Не могло бути і краще». Так Мері підсумувала свій візит до міста, де вона народилася — ідеальне завершення її офіційної поїздки до Австралії.

Люди юрмилися навколо неї з обох боків, обсипаючи її компліментами, зокрема й щирими словами: «Ми любимо вас, Мері», які вона прийняла з хвилюванням. Під час цієї поїздки до Австралії королева стала зіркою, а її чоловік король Фредерік X постійно тримав її у центрі уваги, розуміючи, що його дружина викликає набагато більше захоплення, ніж він сам.

Але найцікавіші моменти пари, особливо моменти за участю Мері, були зазнімковані в Тарумі, одному з приморських районів Гобарта. Вони планували дослідити біорізноманіття гавані, тому сіли на невеликий човен, щоб вирушити в море і ближче познайомитися з деякими видами, що мешкають у місцевих водах.

У супроводі фахівця з океану їм також дозволили потримати в руках деяких тварин. Фотографам вдалося сфотографувати королеву з лобстером у руках.

«Новий досвід», — так описала його королева Мері. «І, безумовно, його буде важко забути, не тільки через самий досвід, але і через обстановку, яка пробудила в неї безліч приємних спогадів у цій поїздці.

