Королева Мері продемонструвала свої спортивні навички на стадіоні у Мельбурні
Королева Данії Мері продемонструвала, що перебуває в чудовій спортивній формі.
Її Величність здійснила візит на стадіон Melbourne Cricket Ground для зустрічі з гравцями футбольного клубу Hawthorn та дітьми з ліги Hawthorn Auskick у рамках свого державного візиту до Австралії.
Королева Мері запропонували зіграти у м'яч, і вона з радістю погодилася. Одягнена в білий жакет і широкі тонкі джинси, а взута була в кросівки від Nike. Для того, щоб продемонструвати удар, Її Величності довелося зняти сонцезахисні окуляри і добре замахнутися.
Раніше ми показували, в якому образі королева Мері відвідала з чоловіком королем Фредеріком X Софійський палац у Прахранській аркаді. Поїздка данського королівського подружжя триває вже кілька днів.