"Вкрали" у Педро Паскаля: Леонардо Ді Капріо і Джейкоб Елорді з’явилися з вусами на церемонії "Оскар"

Зіркові красунчики здивували новим іміджом на премії «Оскар».

Головна кіноподія року — церемонія нагородження премії «Оскар» — вже минула, а говорити про неї продовжують. Цьогоріч на червоній доріжці заходу увагу публіки привернули не лише розкішні образи зіркових красунь, а й зміни іміджу у знаменитих акторів. Найобговорюванішою деталлю у зовнішності зіркових чоловіків стали вуса.

Так, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, який був номінований на «Оскар» у категорії «Найкращий актор» за гру у фільмі «Одна битва за іншою», з’явився на заході з акуратно підстриженими вусами. Новий імідж додав акторові стриманої елегантності і викликав жваве обговорення серед шанувальників.

Одягнений він був у класичний чорний смокінг Dior, білу сорочку і чорний метелик, які доповнив чорними лакованими туфлями на шнурівці з телячої шкіри від Manolo Blahnik. До лацкану піджака актор прикріпив золоту брошку у вигляді бджоли і завершив аутфіт акуратним укладанням із боковим проділом.

Не відстав і молодий актор Джейкоб Елорді (номінант у категорії «Найкращий актор другого плану» за роль Істоти у фільмі «Франкенштейн»), який також обрав лук із вусами.

Зірка фільму «Буремний перевал» мав стильний і сучасний вигляд, поєднавши трендову скуйовджену зачіску з класичним костюмом-трійкою від Bottega Veneta, білою сорочкою з попліну, чорною краваткою-метеликом і туфлями Zeno. У вухах у Джейкоба були діамантові сережки-цвяшки. Його лук став ще одним підтвердженням того, що ретроестетика впевнено повертається у моду.

А от Педро Паскаль здивував прихильників своїм новим іміджом. Актор, якого часто можна побачити з фірмовими вусами, цього разу з’явився гладко поголеним. У соцмережах навіть жартують, що Ді Капріо та Елорді вкрали вуса у Паскаля.

Педро постав на церемонії в образі від Chanel. На ньому була біла сорочка з перлинними ґудзиками і великою білою брошкою-квіткою, чорні штани з камербандом і чорні лаковані туфлі. Лук він завершив елегантно зачесаною зачіскою, іміджевими окулярами та годинником Chanel Boy Friend з чорним ремінцем.

Схоже, що цього сезону вуса стали справжнім трендом серед голлівудських чоловіків, додаючи класичним образам індивідуальності та шарму.

