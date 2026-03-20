Гайді Клум прийшла на прем’єру фільму "Проєкт Аве Марія" з 20-річним сином
Модель та телеведуча Гайді Клум відвідала прем’єру фільму «Проєкт "Аве Марія"» у Нью-Йорку.
Зірка одягла білосніжний оверсайз костюм зі штанами та жакетом, який прикрашав великий бант.
На захід зірка прийшла зі своїм сином Генрі Семюелем, який також зараз активно будує кар’єру моделі. Він, як і його відома мама, одягнув костюм, але бежевого кольору, у поєднанні з леопардовою сорочкою.
Генрі — один із чотирьох дітей зірки, адже також у неї є син Йохан та доньки Лені і Лу. Лені — також модель і часто знімається з мамою у рекламі та відвідує світські заходи. Нещодавно вона та Генрі склали Гайді товариство у роботі над новим шоу, де усі троє стали ведучими.
Саме тому Клум почала дуже активно просувати своїх дітей і публікує часто їхні фото у Instagram. Лені та Генрі позують з мамою для обкладинок, у рекламі і навіть вона почала публікувати їхні дитячі фото, що раніше робила дуже рідко.