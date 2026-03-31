У бежевому тренчі і крокодилячих лоферах: Шерон Стоун у стильному образі потрапила під приціл папараці
68-річна акторка була рада зустрічі з фотографами.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Шерон Стоун. Акторка була у прекрасному настрої: побачивши фотографів, вона усміхнулася і почала позувати їм, показавши жест перемоги.
Одягнена Стоун була у бежевий тренч, який був трішки пом’ятий, блакитний джемпер в рубчик і бежеві широкі штани зі стрілками і коричневим шкіряним поясом.
Вбрання вона скомбінувала з коричневими лоферами з крокодилячим тисненням і потертостями у стилі ретро. Через плече у зірки висіла чорна сумка Dolce & Gabbana, прикрашена великою золотою брошкою у вигляді серця з білими намистинами, до якої вона прив’язала хустку з принтом.
У Стоун була зачіска боб каре і макіяж із рожевою помадою. На обличчя вона одягла масивні сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, а у вухах були сережки з діамантами і великим камінням у вигляді серця.
Нагадаємо, Шерон Стоун одягла на прем’єру фільму Amazon Prime Video «Блеф» у Каліфорнії чорний костюм оверсайз, який скомбінувала із зеленими туфлями.