Дженніфер Лоуренс у абсолютно прозорій сукні з вишитими квітами підкорила червону доріжку "Золотого глобуса"

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс продемонструвала бездоганну «голу» сукню, яку для неї створила модельєрка Сара Бертон, яка зараз є креативною директоркою Модного дому Givenchy.

Вбрання акторки було романтичним, гламурним і повністю прозорим. Наважилась одягти такий виріб би не кожна, а от Дженніфер своєю появою на червоній доріжці вирішила по-особливому привернути увагу.

Головною прикрасою вбрання була квіткова вишивка, яку можна побачити на ліфі, бедрах та подолі. Також цей візерунок ніжно-рожевими та зеленими пастельними нитками повторювався на сумці Дженніфер та накидці із атласного шовку.

Свій вишуканий образ Лоуренс доповнила прикрасами від Longines, нюдовим лаконічним макіяжем та зачіскою із розпущеним волоссям.

Лоуренс пожартувала в інтерв’ю Entertainment Tonight: «Я буду тусуватися, — сказала вона. — Я ж гола! То чому б і ні».

До речі, цей лук нагадав нам сукню співачки Сьюкі Вотергаус від Fendi, яку та носила на Met Gala 2023 року.