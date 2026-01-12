ТСН у соціальних мережах

Дженніфер Лоуренс у абсолютно прозорій сукні з вишитими квітами підкорила червону доріжку "Золотого глобуса"

Схоже, що тренд на прозорі сукні не має жодних ознак відступу і 2026 року.

Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс продемонструвала бездоганну «голу» сукню, яку для неї створила модельєрка Сара Бертон, яка зараз є креативною директоркою Модного дому Givenchy.

Вбрання акторки було романтичним, гламурним і повністю прозорим. Наважилась одягти такий виріб би не кожна, а от Дженніфер своєю появою на червоній доріжці вирішила по-особливому привернути увагу.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Головною прикрасою вбрання була квіткова вишивка, яку можна побачити на ліфі, бедрах та подолі. Також цей візерунок ніжно-рожевими та зеленими пастельними нитками повторювався на сумці Дженніфер та накидці із атласного шовку.

Свій вишуканий образ Лоуренс доповнила прикрасами від Longines, нюдовим лаконічним макіяжем та зачіскою із розпущеним волоссям.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Лоуренс пожартувала в інтерв’ю Entertainment Tonight: «Я буду тусуватися, — сказала вона. — Я ж гола! То чому б і ні».

До речі, цей лук нагадав нам сукню співачки Сьюкі Вотергаус від Fendi, яку та носила на Met Gala 2023 року.

