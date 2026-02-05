Топмодель Жасмін Тукс у сукні з пір’ям і високим розрізом відсвяткувала 35-річчя

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — 1 лютого святкувала день народження. Їй виповнилося 35 років. На честь цього вона організувала вечірку для друзів в одному з ресторанів на гірськолижному курорті Аспен, штат Колорадо.

Для такої нагоди вона підібрала елегантний образ. На святкуванні свого дня народження модель з’явилася в шовковій молочній сукні з халтером з пір’ям і високим розрізом, що дозволив Жасмін продемонструвати свої стрункі ноги.

Образ Тукс доповнила блискучими босоніжками на високих підборах і мінімалістичними прикрасами. «Кращого відпочинку на день народження і бажати не можна! Катання на лижах, чудові друзі, вишукані послуги шеф-кухаря та ідеальний готель», — написала Жасмін під фото.

Зазначимо, 28 жовтня минулого року Жасмін Тукс вдруге стала мамою, у неї народився син, якого назвали Матео. Незабаром після пологів вона з чоловіком і дітьми влаштували першу спільну фотосесію.