Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Жасмін Тукс у сукні з пір’ям і високим розрізом відсвяткувала 35-річчя

Дівчина похизувалась в Мережі своїм святковим луком.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмин Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — 1 лютого святкувала день народження. Їй виповнилося 35 років. На честь цього вона організувала вечірку для друзів в одному з ресторанів на гірськолижному курорті Аспен, штат Колорадо.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

/ © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Для такої нагоди вона підібрала елегантний образ. На святкуванні свого дня народження модель з’явилася в шовковій молочній сукні з халтером з пір’ям і високим розрізом, що дозволив Жасмін продемонструвати свої стрункі ноги.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Образ Тукс доповнила блискучими босоніжками на високих підборах і мінімалістичними прикрасами. «Кращого відпочинку на день народження і бажати не можна! Катання на лижах, чудові друзі, вишукані послуги шеф-кухаря та ідеальний готель», — написала Жасмін під фото.

/ © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, 28 жовтня минулого року Жасмін Тукс вдруге стала мамою, у неї народився син, якого назвали Матео. Незабаром після пологів вона з чоловіком і дітьми влаштували першу спільну фотосесію.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
