ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер прийшла на інтерв’ю у гламурному ансамблі відомого бренду

29-річна акторка Софі Тернер, яка прославилась завдяки ролі у серіалі «Гра престолів» потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софі Тернер

Софі Тернер / © Getty Images

Дівчину сфотографували після інтерв’ю у шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, куди вона приходила, щоб розповісти про серіал Steal — новіе проєкт, який має вийти цього місяця.

Акторка одягла для виходу у світ гламурний комплект від бренду Self-Portrait, який також обожнюють Періс та Нікі Гілтон. Лук Софі включав топ та спідницю-олівець розшиті сріблястими блискітками. Образ Софі доповнила чорним довгим пальтом та мюлями з відкритим пальцем. Також акторка вклала волосся у легкі хвилі і зробила яскравий макіяж.

Софі Тернер / © Getty Images

Софі Тернер / © Getty Images

Також Софі сфотографували у розкішному оверсайз-пальті з лацканами та з незвичною для неї зачіскою — акторка зібрала воллосся, а зазвичай носить лише розпущене. Яскравості аутфіту додали червона сумка та помада.

Софі Тернер / © Getty Images

Софі Тернер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie