Зірка "Гри престолів" Софі Тернер прийшла на інтерв’ю у гламурному ансамблі відомого бренду
29-річна акторка Софі Тернер, яка прославилась завдяки ролі у серіалі «Гра престолів» потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.
Дівчину сфотографували після інтерв’ю у шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, куди вона приходила, щоб розповісти про серіал Steal — новіе проєкт, який має вийти цього місяця.
Акторка одягла для виходу у світ гламурний комплект від бренду Self-Portrait, який також обожнюють Періс та Нікі Гілтон. Лук Софі включав топ та спідницю-олівець розшиті сріблястими блискітками. Образ Софі доповнила чорним довгим пальтом та мюлями з відкритим пальцем. Також акторка вклала волосся у легкі хвилі і зробила яскравий макіяж.
Також Софі сфотографували у розкішному оверсайз-пальті з лацканами та з незвичною для неї зачіскою — акторка зібрала воллосся, а зазвичай носить лише розпущене. Яскравості аутфіту додали червона сумка та помада.