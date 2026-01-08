Зірка "Гри престолів" Софі Тернер прийшла на інтерв’ю у гламурному ансамблі відомого бренду

Софі Тернер / © Getty Images

Дівчину сфотографували після інтерв’ю у шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, куди вона приходила, щоб розповісти про серіал Steal — новіе проєкт, який має вийти цього місяця.

Акторка одягла для виходу у світ гламурний комплект від бренду Self-Portrait, який також обожнюють Періс та Нікі Гілтон. Лук Софі включав топ та спідницю-олівець розшиті сріблястими блискітками. Образ Софі доповнила чорним довгим пальтом та мюлями з відкритим пальцем. Також акторка вклала волосся у легкі хвилі і зробила яскравий макіяж.

Софі Тернер / © Getty Images

Також Софі сфотографували у розкішному оверсайз-пальті з лацканами та з незвичною для неї зачіскою — акторка зібрала воллосся, а зазвичай носить лише розпущене. Яскравості аутфіту додали червона сумка та помада.

