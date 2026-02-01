- Дата публікації
Чи треба робити вакцинування проти ВПЛ — думка проктологині
Вірус папіломи людини (ВПЛ) часто звучить як щось складне та лячне, але сучасна медицина дає реальні способи захиститися та підтримати лікування.
Проктологиня Аліна Шпадик розповіла, чому вакцинація від ВПЛ важлива навіть для дорослих і як вона допомагає зменшити ризики у комплексі з іншими методами лікування.
Багато людей вважають, що ВПЛ — це проблема тільки для молоді чи що після лікування ризик минув. Насправді вірус папіломи людини може залишатися активним і впливати на здоров’я навіть у дорослому віці. За словами лікарки, сучасна вакцинація від ВПЛ не лише запобігає новим інфекціям, а й допомагає ефективніше контролювати вже наявний вірус у тандемі з іншими методами лікування.
«У моїй практиці є пацієнти, які пройшли лікування та завдяки вакцинації ми спостерігали помітне пригнічення вірусу. Він не поширювався далі, а комплексне лікування давало кращий результат» — пояснює лікарка.
Важливість вакцинації
ВПЛ — це вірус, який може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, включно з утворенням патологічних змін на шкірі та слизових оболонках. Навіть якщо вірус не належить до високоризикових типів, імунна система людини потребує підтримки, щоб стримувати його активність. Вакцинація від ВПЛ:
Підсилює природний імунітет організму проти вірусу.
Допомагає зменшити рецидиви після лікування.
Діє як додатковий щит у комплексі з іншими методами, наприклад, лазерною терапією.
Як пояснює Шпадик, поєднання лікування та вакцинації дає «дуже гарний позитивний ефект», адже вірус пригнічується, а ризик прогресування знижується.
Кому треба зробити щеплення
Лікарка наголошує, що вакцинація ефективна не лише для молоді, а й для дорослих пацієнтів, які проходять лікування ВПЛ. Важливо, щоб рішення приймалося під контролем фахівця, адже поєднання терапії та вакцинації дозволяє отримати найкращий результат.
«Пацієнти, які вакцинувалися у процесі лікування, відзначали стабільне пригнічення вірусу та меншу ймовірність повторного зараження» — розповідає Шпадик.
ВПЛ — це не вирок. Сучасні медичні підходи дають можливість ефективно контролювати вірус та підтримувати здоров’я організму. Вакцинація у поєднанні з лікуванням може зменшити ризики та дати пацієнтам спокій та впевненість у власному здоров’ї.
Лікарка радить не зволікати, вакцинуватися та дбати про себе.