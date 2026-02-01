Чи треба робити вакцинування проти ВПЛ / © Associated Press

Проктологиня Аліна Шпадик розповіла, чому вакцинація від ВПЛ важлива навіть для дорослих і як вона допомагає зменшити ризики у комплексі з іншими методами лікування.

Багато людей вважають, що ВПЛ — це проблема тільки для молоді чи що після лікування ризик минув. Насправді вірус папіломи людини може залишатися активним і впливати на здоров’я навіть у дорослому віці. За словами лікарки, сучасна вакцинація від ВПЛ не лише запобігає новим інфекціям, а й допомагає ефективніше контролювати вже наявний вірус у тандемі з іншими методами лікування.

«У моїй практиці є пацієнти, які пройшли лікування та завдяки вакцинації ми спостерігали помітне пригнічення вірусу. Він не поширювався далі, а комплексне лікування давало кращий результат» — пояснює лікарка.

Важливість вакцинації

ВПЛ — це вірус, який може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, включно з утворенням патологічних змін на шкірі та слизових оболонках. Навіть якщо вірус не належить до високоризикових типів, імунна система людини потребує підтримки, щоб стримувати його активність. Вакцинація від ВПЛ:

Підсилює природний імунітет організму проти вірусу.

Допомагає зменшити рецидиви після лікування.

Діє як додатковий щит у комплексі з іншими методами, наприклад, лазерною терапією.

Як пояснює Шпадик, поєднання лікування та вакцинації дає «дуже гарний позитивний ефект», адже вірус пригнічується, а ризик прогресування знижується.

Кому треба зробити щеплення

Лікарка наголошує, що вакцинація ефективна не лише для молоді, а й для дорослих пацієнтів, які проходять лікування ВПЛ. Важливо, щоб рішення приймалося під контролем фахівця, адже поєднання терапії та вакцинації дозволяє отримати найкращий результат.

«Пацієнти, які вакцинувалися у процесі лікування, відзначали стабільне пригнічення вірусу та меншу ймовірність повторного зараження» — розповідає Шпадик.

ВПЛ — це не вирок. Сучасні медичні підходи дають можливість ефективно контролювати вірус та підтримувати здоров’я організму. Вакцинація у поєднанні з лікуванням може зменшити ризики та дати пацієнтам спокій та впевненість у власному здоров’ї.

Лікарка радить не зволікати, вакцинуватися та дбати про себе.