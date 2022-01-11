Шкірні симптоми внутрішніх хвороб

Чи можуть внутрішні хвороби вплинути на зовнішній вигляд шкіри? Так! Наше тіло – система взаємозалежних систем та органів, які взаємодіють одне з одним. Багато захворювань проявляються змінами на шкірі, які можуть допомогти у їхній діагностиці.

Шкіра – найбільший орган людського тіла. Тому не дивно, що за багатьох захворювань внутрішніх органів на шкірі з'являються зміни, детальне знання яких часто допомагає поставити правильний діагноз. Так, порушення у роботі кишечника, печінки і навіть імунітету можуть бути у вигляді шкірних симптомів.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, які зміни шкіри є симптомом того чи того захворювання внутрішніх органів.

Які шкірні симптоми існують

За більшості захворювань ми спостерігаємо або шкірні прояви внутрішніх порушень, або шкірні прояви, які виникли у результаті побічної дії ліків. Деякі ураження шкіри можуть мати лише незначне естетичне значення, інші сигналізують про появу серйозних захворювань на кілька років раніше. Не можна ігнорувати будь-які зміни, і завжди слід виключати їхні внутрішні причини.

Серед шкірних симптомів, що спостерігаються за внутрішніх захворювань, можна назвати:

еритему, дерматит;

лущення епідермісу;

сухість шкіри;

шкірні абсцеси;

герпес, лишай, папіломи;

вірусні бородавки;

акне, прищі;

розширені капіляри та гемангіоми;

кропив'янку.

Кожна з перерахованих вище шкірних ознак може бути безневинною і тимчасовою зміною або симптомом серйозних порушень в організмі. Звичайно, все залежить від серйозності змін, їхнього ступеня, часу появи та тривалості, а також віку людини.

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Певні зміни характерні для різних періодів життя, але все ж таки їхня висока інтенсивність розвитку завжди пов'язана з порушеннями, які необхідно виявити, і вміло лікувати. Ми часто навіть не усвідомлюємо, скільки інформації про здоров'я дає наша шкіра.

Про які захворювання можуть свідчити зовнішні зміни шкіри?

Захворювання дихальної системи

Під час респіраторних захворювань головною проблемою є гіпоксія шкіри, коли обмежується надходження до епідермісу достатньої кількості кисню. Як наслідок, шкіра набуває сірого або блакитного відтінку, має болісний вигляд, з'являється сухість, лущення.

Стрес

Стрес, впливаючи на гормональне тло, погіршує стан шкіри. "Стресові" люди страждають від загострення акне та будь-яких запальних поразок на шкірі. Емоційна напруженість завжди загострює перебіг атопічного дерматиту, акне, кропив'янки.

Анемія та інші захворювання кровотворної системи

Для людей з анемією або іншими захворюваннями кровотворної системи характерна бліда або дуже червона шкіра, а також розширені судини – купероз, судинні зірочки, телеангіектазії.

Серцева недостатність

У людей із серцевою недостатністю також виникають судинні проблеми на шкірі, особливо на обличчі. Виявляються у вигляді куперозу або "прожилок" червоного кольору.

Порушення всмоктування або розлади харчової поведінки

Розлади у поглинанні організмом поживних речовин погіршують якість шкіри, її колір, регенераційні можливості, що привидшує процес утворення зморшок. Водночас жодні естетичні процедури не поліпшать стан такої шкіри надовго.

Захворювання травної системи

Багато уражень шкіри виникають за захворюваннь травної системи, особливо за онкологічних. Такі зміни, як еритема, бульбашки, пустули, стійкі виразки в роті, псоріаз або бородавки, можуть на багато років вперед випередити основне захворювання. У такому разі лікар призначає велике обстеження шлунково-кишкового тракту та крові.

Пацієнтам з розацеа, що важко піддається лікуванню, і хронічною кропивницею часто рекомендують провести аналіз калу і крові на наявність Helicobacter Pylori – бактерії, яка майже завжди є причиною гастриту та дуоденіту.

Метаболічні захворювання

Такі хвороби, як діабет, подагра або порушення ліпідного обміну, можуть призвести до багатьох шкірних симптомів — сухості, псоріазу, гіперкератозу, виразок, що довго гояться, розширених кровоносних судин.

Захворювання печінки

Люди із захворюваннями печінки скаржаться на зміни шкіри навколо зап'ясть, гомілковостопних суглобів і стоп, що нагадують червоний плоский лишай. Також нерідко за патології печінки у пацієнтів відзначається поява судинних павукоподібних вен на грудях, шиї та животі.

Доброякісні та злоякісні пухлини

Деякі види змін на шкірі можуть розвинутись як доброякісні утворення, одними з таких є кератоми. Вони є утвореннями на шкірі коричневого, жовтуватого, сірого, пурпурового кольорів. Найчастіше такі зміни виникають на шкірі людей старших 65 років. Але останнім часом із такою проблемою до дерматологів все частіше звертаються молоді пацієнти.

Зі злоякісних утворень, які проявляються змінами на шкірі, потрібно виділити хворобу Педжета молочної залози (соска). Такі запальні ураження соска та його ареоли мають еритематозно-відшаровувальний характер, добре відмежовані, з повільним периферичним зростанням. Крім того, відзначаються виділення з соска, свербіж, незагойні тріщини та виразки.

Порушення у роботі імунітету

Поява рецидивних вірусних бородавок, герпесу або оперізувального лишаю, є симптомом збою в роботі імунної системи. Кожна хронічна вірусна інфекція руйнівно впливає імунну систему, що посилює появу подальших шкірних симптомів.

Гормональні порушення

Нестача вироблення гормонів щитоподібної залози викликає сухість шкіри, лущення, можуть виникати дерматити та огрубіння шкірних покривів. У разі надто активного вироблення гормонів – гіпертиреозу, часто розвивається кропив'янка та тиреоїдні дермопатії. А надмірна секреція кортизолу викликає численні розтяжки, прищі та судинні зміни.

Аутоімунні захворювання

Такі захворювання можуть призвести до порушення пігментації шкіри та зробити її чутливою до сонячного світла. Нерідко аутоімунні захворювання супроводжуються проявом на шкірі виразок, висипу, псоріазу, різних видів дерматиту.

Всі ураження шкіри, що виникають за різних захворювань, повинні ретельно діагностуватись. Основна помилка сучасної медицини та багатьох лікарів – це занадто "поверхневе" лікування шкірних утворень, занадто тривале лікування зовнішніми засобами та відсутність бажання шукати справжньої причини. Будь-які тривожні ураження шкіри завжди повинні супроводжуватися відвідуванням терапевта та профільних фахівців, яких порекомендує лікар.

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