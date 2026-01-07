П'ять легких комедій 2025 року, щоб не нудьгувати ввечері

Комедії 2025 року для гарного настрою / © Credits

«Правила флірту» (Follemente)

Дія фільму відбувається в Римі та складається з кількох історій, пов’язаних між собою випадковими зустрічами. П’єтро розривається між стабільними стосунками й страхом відповідальності, Лара переживає наслідки зради, Джулія намагається відновити довіру після розриву, а Марко постійно втручається в особисте життя друзів, провокуючи конфлікти.

«Бабуні» (Nonnas)

Джо Скаравелла впадає в смуток після смерті матері, тому кидає безперспективну роботу і витрачає всі гроші на купівлю забігайлівки, щоб відкрити там заклад вишуканої італійської кухні. У якості кухарів він наймає чотирьох жінок італійського походження: Роберту, Джію, Антонеллу і Терезу.

«Роузи» (The Roses)

Олівер і Барбара Роуз живуть у шлюбі, який зовні здається стабільним, але швидко перетворюється на серію конфліктів, які спричиняють боротьбу за будинок, кар’єрні рішення та особисту свободу. Все це призводить до відкритого протистояння між подружжям, яке оголює давні образи.

«Типу вагітна» (Kinda Pregnant)

Героїня Лейні стає учасницею непорозуміння, через яке її вважають вагітною. Колеги та друзі дівчини реагують на цю інформацію, змінюючи свою поведінку, а Лейні змушена підтримувати хибне уявлення про себе. Однак паралельно вона випадково закохується у хлопця своєї мрії.

«Шпигунка на весіллі» (Bride Hard)

Секретна агентка Сем приїжджає на весілля подруги Бетсі, де також має бути дружкою. Однак головна героїня змушена приховуючи роботу в спецслужбах. Святкування переривається загрозою безпеці гостей, адже їх буруть у заручники, і Сем доводиться нейтралізувати нападників, не розкривши свою справжню сутність.