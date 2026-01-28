Вчені виявили незвичайні реакції жінок під час оргазму

Жінка у ліжку / © www.credits

Вчені дослідили реакції 86 жінок під час оргазму та виявили низку незвичайних емоційних і фізичних симптомів, які раніше майже не вивчалися.

Дослідження показало, що жіночий оргазм може супроводжуватися мимовільними реакціями — від сміху й плачу до головного болю чи м’язової слабкості.

Автори роботи наголошують: біологічні процеси, пов’язані з жіночим сексуальним здоров’ям, залишаються недостатньо дослідженими. За даними журналу Nature, лише близько 5% фінансування наукових досліджень у сфері охорони здоров’я спрямовується на теми, пов’язані зі здоров’ям жінок, а дослідження, не пов’язані з онкологією, становлять лише 1% від цього обсягу. Водночас досліджень, присвячених чоловічому здоров’ю, приблизно вдвічі більше.

Ця диспропорція, зазначають науковці, призводить до того, що багато аспектів жіночого репродуктивного здоров’я залишаються малозрозумілими — зокрема й так звані периоргазмічні явища.

У межах невеликого опитування дослідники попросили жінок відверто розповісти про незвичні симптоми, які вони відчували під час оргазму. Із тих, хто відповів на анкету (близько 2,3% від загальної кількості переглядів опитування), 88% повідомили про емоційні реакції, а 61% — про фізичні симптоми.

Серед емоційних проявів жінки найчастіше згадували плач, смуток, сміх або навіть галюцинації. Фізичні реакції містили головний біль, м’язову слабкість, біль у ногах, поколювання в обличчі, чхання, позіхання, дискомфорт у вухах та навіть носові кровотечі.

Головна авторка дослідження, професорка Лорен Стрейчер із Північно-Західного університету, пояснила: «Хоча були випадки, коли жінки сміялися, плакали або мали незвичайні фізичні симптоми під час оргазму, це перше дослідження, яке системно описує ці явища та час, коли вони найчастіше виникають».

Результати роботи, опублікованої в журналі Journal of Women’s Health, також показали, що половина респонденток відчували одразу декілька периоргазмічних симптомів, а кожна п’ята — поєднання фізичних і емоційних реакцій.

Найпоширенішим симптомом був плач — про нього повідомили 63% учасниць. На другому місці з однаковими показниками опинилися смуток і сміх — по 43%.

У коментарі BBC Science Focus професорка Стрейчер зазначила, що такі реакції слід вважати нормальними, хоча наголосила: «Нормальне і поширене — це не одне й те саме», додавши, що для визначення реальної поширеності явищ потрібні масштабніші дослідження.

Водночас науковці підкреслюють: жінкам не варто соромитися подібних відчуттів. Опитування показало, що лише 17% учасниць переживають такі симптоми під час кожного оргазму.

«Багато жінок зізнавалися, що відчували незручність або сором і думали, що з ними щось не так, коли вони сміялися, плакали чи мали неочікувані фізичні реакції», — розповіла Стрейчер.

Дослідження також виявило, що периоргазмічні явища частіше виникають під час сексу з партнером, тоді як менше чверті респонденток повідомили про подібні симптоми під час мастурбації.

Периоргазмічні симптоми, про які повідомляли жінки

Фізичні реакції:

головний біль — 33%

м’язова слабкість — 24%

біль або поколювання в ногах — 19%

біль, свербіж або поколювання в обличчі — 6%

чхання — 4%

позіхання — 3%

біль або інші відчуття у вухах — 2%

носова кровотеча — 2%

Емоційні реакції:

плач — 63%

смуток або бажання плакати — 43%

сміх — 43%

галюцинації — 4%

