ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
3 хв

Блискуча чи матова: якою стороною фольги насправді треба запікати продукти

Тонкий лист металу, що є на кожній кухні, викликає чимало суперечок. Розбираємося, де міф, а де фізика, і як отримати ідеальну страву.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фольга

Фольга / © Freepik

Алюмінієва фольга — вірна супутниця будь-якого кулінара. Вона захищає деко від жиру, зберігає соковитість м’яса та дозволяє овочам томитися у власному соку. Проте майже кожен, розгортаючи рулон, на мить завмирає із запитанням: якою ж стороною класти — дзеркальною чи матовою? Ця маленька деталь породила безліч кухонних міфів.

Про це пише nfront.

Різниця між поверхнями — це не хитрий задум інженерів для різних страв, а результат виробничого процесу. Алюміній прокатують через велетенські вали, щоб зробити його тонким. На фінальному етапі два листи пропускають разом:

  • Блискуча сторона — це та, що торкалася полірованих сталевих валів.

  • Матова сторона — це внутрішня поверхня, де два листи алюмінію торкалися один одного.

Наука каже, що блискуча поверхня відбиває до 90% тепла, а матова — близько 80%. Здавалося б, різниця є. Але на практиці, у розпеченій духовці, де тепло діє з усіх боків, цей нюанс стає майже непомітним. Товщина фольги настільки мала, що температура вирівнюється миттєво.

Тож головний висновок експертів: для звичайної харчової фольги без спеціального покриття сторона не має критичного значення. Ваша страва вийде смачною в обох випадках.

В яких випадках це все ж має значення

Хоча різниця мінімальна, є кілька рекомендацій для перфекціоністів:

Запікання м’яса та риби. Традиційно радять загортати продукти блискучою стороною всередину. Логіка проста: дзеркальна поверхня «повертає» тепло всередину продукту, створюючи ефект термоса. Це допомагає зберегти дорогоцінні соки.

Овочі та випічка. Якщо ви хочете, щоб овочі швидше пропеклися, можна залишити матову сторону зовні — вона краще поглинає тепло духовки. Для випічки на деку краще стелити фольгу блискучою стороною догори — це трохи зменшить ризик пригорання знизу.

Антипригарна фольга. Якщо ви купили спеціальну фольгу з антипригарним покриттям (non-stick), завжди кладіть продукти на матову сторону (там, де є маркування). Тільки вона має спеціальний шар, до якого їжа не прилипне.

Яких помилок варто уникати

Навіть із таким простим інструментом можна схибити. Ось чого не варто робити:

  1. Мікрохвильовка — табу. Ніколи не кладіть фольгу в СВЧ-піч, якщо не хочете влаштувати фаєр-шоу з іскрами.

  2. Надто щільне загортання. Залиште трохи повітря всередині пакунка, щоб пара могла циркулювати — так м’ясо буде ніжним, а не вареним.

  3. Кислота та алюміній. Не зберігайте у фользі продукти з високою кислотністю (лимон, томати, соуси з оцтом). Кислота вступає в реакцію з металом, що може змінити смак їжі.

Нагадаємо, щоденне використання столових приборів призводить до того, що вони втрачають блиск і стають матовими. Виправити це легко за допомогою простого лайфгаку з харчовою фольгою, окропом, содою та цукром.

Достатньо зім’яти кілька шматочків фольги, додати їх у киплячу воду з содою і цукром, опустити столові прилади на кілька хвилин, а потім витерти насухо — і вони знову сяятимуть, наче нові.

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie