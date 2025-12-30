Блискуча чи матова: якою стороною фольги насправді треба запікати продукти

Фольга / © Freepik

Реклама

Алюмінієва фольга — вірна супутниця будь-якого кулінара. Вона захищає деко від жиру, зберігає соковитість м’яса та дозволяє овочам томитися у власному соку. Проте майже кожен, розгортаючи рулон, на мить завмирає із запитанням: якою ж стороною класти — дзеркальною чи матовою? Ця маленька деталь породила безліч кухонних міфів.

Про це пише nfront.

Різниця між поверхнями — це не хитрий задум інженерів для різних страв, а результат виробничого процесу. Алюміній прокатують через велетенські вали, щоб зробити його тонким. На фінальному етапі два листи пропускають разом:

Реклама

Блискуча сторона — це та, що торкалася полірованих сталевих валів.

Матова сторона — це внутрішня поверхня, де два листи алюмінію торкалися один одного.

Наука каже, що блискуча поверхня відбиває до 90% тепла, а матова — близько 80%. Здавалося б, різниця є. Але на практиці, у розпеченій духовці, де тепло діє з усіх боків, цей нюанс стає майже непомітним. Товщина фольги настільки мала, що температура вирівнюється миттєво.

Тож головний висновок експертів: для звичайної харчової фольги без спеціального покриття сторона не має критичного значення. Ваша страва вийде смачною в обох випадках.

В яких випадках це все ж має значення

Хоча різниця мінімальна, є кілька рекомендацій для перфекціоністів:

Запікання м’яса та риби. Традиційно радять загортати продукти блискучою стороною всередину. Логіка проста: дзеркальна поверхня «повертає» тепло всередину продукту, створюючи ефект термоса. Це допомагає зберегти дорогоцінні соки.

Реклама

Овочі та випічка. Якщо ви хочете, щоб овочі швидше пропеклися, можна залишити матову сторону зовні — вона краще поглинає тепло духовки. Для випічки на деку краще стелити фольгу блискучою стороною догори — це трохи зменшить ризик пригорання знизу.

Антипригарна фольга. Якщо ви купили спеціальну фольгу з антипригарним покриттям (non-stick), завжди кладіть продукти на матову сторону (там, де є маркування). Тільки вона має спеціальний шар, до якого їжа не прилипне.

Яких помилок варто уникати

Навіть із таким простим інструментом можна схибити. Ось чого не варто робити:

Мікрохвильовка — табу. Ніколи не кладіть фольгу в СВЧ-піч, якщо не хочете влаштувати фаєр-шоу з іскрами. Надто щільне загортання. Залиште трохи повітря всередині пакунка, щоб пара могла циркулювати — так м’ясо буде ніжним, а не вареним. Кислота та алюміній. Не зберігайте у фользі продукти з високою кислотністю (лимон, томати, соуси з оцтом). Кислота вступає в реакцію з металом, що може змінити смак їжі.

Нагадаємо, щоденне використання столових приборів призводить до того, що вони втрачають блиск і стають матовими. Виправити це легко за допомогою простого лайфгаку з харчовою фольгою, окропом, содою та цукром.

Реклама

Достатньо зім’яти кілька шматочків фольги, додати їх у киплячу воду з содою і цукром, опустити столові прилади на кілька хвилин, а потім витерти насухо — і вони знову сяятимуть, наче нові.