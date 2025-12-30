Магнітна буря на Новий рік: чого очікувати від Сонця 31 грудня

Сонце / © Associated Press

Астрофізики попереджають про можливу геомагнітну активність саме у святкову ніч. Причиною став сонячний спалах класу M4 та викид корональної маси, який зафіксували в області плям AR4318 ще 28 грудня. За прогнозами, шлейф цього вибуху досягне нашої планети 31 грудня або в перші години 1 січня 2026 року.

Про це пише Spaceweather.

Дані різних дослідницьких центрів дещо різняться:

NOAA Space Weather Prediction Center прогнозує початок бурі на 1 січня.

Solen.info припускає, що активність розпочнеться вже 31 грудня.

Втім, привід для хвилювань відсутній. Науковці оцінюють потужність майбутньої бурі як G1 (найнижчий рівень). Це може спричинити лише незначні коливання в електромережах та ледь помітний вплив на роботу супутників.

Крім того, на свята очікується посилення сонячного вітру через корональну діру CH1337, проте навіть поєднання цих факторів не призведе до серйозних наслідків.

Для мешканців України ця буря пройде непомітно. Полярне сяйво внаслідок такого слабкого удару можна буде спостерігати лише в межах Полярного кола.

Нагадаємо, 30 грудня, активність Сонця залишається на слабкому рівні. Очікується магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).