Як часто можна прати джинси, щоб довго залишалися новими: експерти дали остаточну відповідь

Як часто прати джинси / © www.freepik.com/free-photo

Джинси — один із найпопулярніших предметів гардеробу, який носять щодня та майже у будь-яких умовах. Водночас багато хто вагається, як часто їх потрібно прати, щоб вони зберігали форму, колір і не втрачали привабливого вигляду. Експерти з догляду за текстилем дали поради щодо правильного прання денімових речей, які допоможуть якомога довше зберегти їх новими.

Яка оптимальна частота прання для джинсів

Фахівці рекомендують прати джинси після 6 носінь, якщо вони не мають помітних забруднень. Денім — міцна тканина, але часті цикли прання шкодять волокнам, спричиняють втрату кольору та деформують виріб.

Деякі виробники преміального деніму радять прати джинси навіть рідше, після 10 носінь, якщо вони зберігають свіжість і не мають плям.

Чому не варто прати джинси надто часто

Вимивання барвників. Денім схильний втрачати колір, особливо темні варіанти тканини.

Зміна форми. Занадто часте прання розтягує тканину або, навпаки, робить її жорсткішою.

Зношування волокон. Волокна деніму поступово руйнуються під дією порошків та механічного тертя.

Тому експерти радять орієнтуватися не на звичку прати одяг після кожного носіння, а на реальний стан виробу.

Як зрозуміти, що джинсам час до пральної машини

Прати варто тоді, коли:

з’явився стійкий запах;

є видимі плями або потертості від бруду;

тканина стала липкою на дотик;

зник відчутний ефект свіжості.

Якщо нічого з цього немає, джинси можна продовжувати носити без прання.

Корисна альтернатива пранню

Між циклами прання джинсам можна допомогти зберігати чистоту та свіжість:

