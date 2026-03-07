Як приготувати ідеальні деруни: секрети та рецепт популярної української страви

Деруни

Деруни — популярна страва з картоплі, яка за роки свого існування обросла численними варіаціями. Їх готують з різними начинками, як-от м’ясо або домашній сир, з усілякими підливками та експериментують з калібром кухонної терки. Але як би рецепти не відрізнялися, основа завжди залишається однаковою.

Деруни зазвичай готують із картоплі та цибулі, солі та перцю, але частіше до складу входять ще борошно, крохмаль, яйця. Яйця та борошно додають, щоб деруни тримали форму. Саму натерту картоплю віджимають від зайвої рідини.

Як готують деруни

Картоплю для дерунів зазвичай натирають на дрібній тертці. Але є любителі натирати і на крупній тертці, тоді деруни виходять більш хрусткими.

Смажити деруни справжні поціновувачі радять на чавунній сковороді. І доводять до готовності під кришкою, додавши трохи води.

Самі деруни викладають на пательню ложкою як оладки. Олія має бути добре розігрітою, потім вогонь потрібно зменшити до середнього.

Справжні деруни готують без добавок: тільки картопля, цибуля, борошно, сіль і яйця. Але якщо вже додають, то тут вибір великий: сир, гриби, кабачки, ковбаса, бекон, м’ясний фарш.

Класичний рецепт: картопля (1 кг), борошно (2 ст.л.), яйця (1 шт.), сіль (½ ч.л. або за смаком), олія (для смаження).

Найчастіше деруни подають зі сметаною, або з соусами: вершковим, грибним, або томатним.

