Магнітна буря 5 грудня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 5 грудня, магнітна буря послабиться і опуститься до жовтого рівня. Вона відповідатиме К-індексу 4.3.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру підвищена. Це вказує на те, що Земля зараз перебуває під впливом високошвидкісного потоку від великої періодичної корональної діри. Втім, її вплив буде тимчасовим і послабиться.

Реклама

Магнітна буря 5 грудня. Фото: meteoagent.

Хоч магнітна буря зменшилася, порівняно з вчорашнім днем, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.