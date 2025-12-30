Помилка садівників: які 7 рослин категорично не підходять для теплиць

Теплиця / © УНІАН

Реклама

Теплиця створює ідеальні умови для багатьох культур, але не всі рослини добре переносять спеку, вологість та замкнений простір. Частині з них потрібні природні температурні коливання або активна циркуляція повітря, яку неможливо забезпечити під покриттям. Експерти пояснюють, які види краще залишити у відкритому ґрунті та чому.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Декоративні трави

Ці рослини потребують вільного простору та постійного руху повітря. У теплиці вологість швидко накопичується, що провокує грибкові інфекції та «перекидання» трав. За словами Лінди Лангело з Університету штату Колорадо, відсутність природних перепадів температури також спричиняє ослаблення та в’янення стебел.

Реклама

Кактуси

Кактуси адаптовані до сухого клімату, а теплична вологість та тепло можуть викликати гниття коріння. Лангело пояснює: рослини активно накопичують воду, тож у закритому середовищі ризики надмірної вологи значно зростають. Виняток — види, що походять із теплих регіонів та не мають різких нічних похолодань, наприклад ехінопсиси чи маммілярії.

Півонії

Для закладання бутонів півоніям потрібен тривалий холодний період — до тисячі годин низьких температур. У теплиці такі умови неможливі, тому рослина просто не зацвіте. Крім того, застійне, тепле повітря сприяє розвитку ботритису та робить стебла крихкими.

Лілія миру

Популярна кімнатна рослина не переносить тепличну спеку. За словами Келлі Фанк, різкі денні перепади та надмірне світло обпалюють листя, а висока вологість провокує грибкові проблеми.

Калатея

Попри тропічне походження, калатея чутлива до спеки: листя скручується, темніє, а застій повітря сприяє появі павутинного кліща. Фанк радить тримати рослину у стабільних умовах із м’яким, розсіяним світлом — наприклад, у ванній чи на кухні.

Реклама

Потос

Невибагливий у побуті, потос погано реагує на пряме тепличне сонце. Листя вигорає, рослина швидко пересихає, а спека стимулює появу борошнистих червців. Найкраще він почувається в кімнатах із помірним непрямим освітленням.

Папороті

Хоча папороті люблять вологість, вони погано переносять різкі перепади температури. У багатьох теплицях у сонячні дні температура регулярно підіймається до 29–32 °C, що висушує ніжне листя та спричиняє його передчасне опадання. Фахівці радять вирощувати папороті у прохолодних, затінених приміщеннях або на вулиці — у захищених від прямого сонця місцях. Особливо добре ці рослини почуваються в кімнатах, що виходять на північ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимове садіння допомагає виграти час навесні. Є щонайменше п’ять квітів, які можна висадити вже в січні — без ризику для рослин.