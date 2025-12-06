Як прибрати запах з раковини / © pexels.com

Неприємний запах із раковини з’являється не лише через засмічення сифона, а й через застій води та жирові відкладення у зливній трубі. Зазвичай радять використовувати соду або оцет, але досвідчені господині знають: такі методи можуть призвести до нових проблем. Набагато ефективніший і безпечніший спосіб пропонують експерти.

Мова йде про суху гірчицю. Професійні сантехніки час від часу застосовують її як натуральний дезінфектор і поглинач запахів. Вона розчиняє жирний наліт і видаляє бактерії, що спричиняють неприємний аромат. Метод швидкий, простий і не потребує додаткових засобів — результат досягається всього за 1–2 хвилини.

Що потрібно зробити: насипте у зливну трубу 1 столову ложку сухої гірчиці та залийте склянкою гарячої води. Дайте суміші подіяти 1–2 хвилини, після чого промийте раковину теплою водою. Ніяких інших засобів не потрібно. Гірчиця утворює м’яку піну, яка нейтралізує запах і очищає трубу від жиру.

Крім того, суха гірчиця знищує патогенні мікроорганізми та бактерії, що накопичуються у зливі. Неприємний аромат зникає майже миттєво, а для профілактики достатньо повторювати процедуру один раз на місяць. Простий метод, але результат неодмінно порадує кожну господиню.