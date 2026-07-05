Українка пожила в Іспанії й чесно назвала чотири мінуси, про які не розповідають туристам

Іспанія / © Unsplash

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Іспанія залишається однією з найпопулярніших країн серед українців, які замислюються над переїздом за кордон. Проте, за словами українки, яка вже певний час живе у Валенсії, життя там має не лише переваги, а й суттєві недоліки, про які варто знати заздалегідь.

Своїми спостереженнями prime_academy_online поділилася у соцмережах.

Спека, до якої важко звикнути

Першою особливістю жінка називає клімат. Вона зазначає, що Іспанія дуже різноманітна за погодними умовами, однак у багатьох південних регіонах літо може бути надзвичайно спекотним.

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Зокрема, у Валенсії, де вона мешкає, високі температури влітку можуть бути виснажливими, особливо для тих, хто не звик до тривалої спеки.

Повільний ритм життя

Ще один момент, який, за словами українки, може здивувати іноземців, — стиль роботи та ставлення до справ місцевих жителів.

«Часом справді дратує їхня повільність і недбалість», — зазначила вона.

На її думку, людям, які звикли до швидкого темпу життя та оперативного вирішення питань, доведеться адаптуватися до місцевого менталітету.

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Не вистачає цілодобових магазинів

Блогерка також звернула увагу, що в Іспанії майже немає магазинів, які працюють 24 години на добу.

У великих містах знайти такі торгові точки ще можливо, але загалом це радше виняток, ніж правило. Тому покупки часто доводиться планувати заздалегідь.

Роботу знайти складніше

Найсерйознішим мінусом для тих, хто планує переїзд, українка вважає ситуацію на ринку праці.

За її словами, знайти роботу в Іспанії може бути складніше, ніж у деяких інших країнах Західної Європи, зокрема в Нідерландах, Бельгії чи Німеччині.

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Водночас вона уточнила, що ця проблема майже не стосується людей, які працюють дистанційно або мають стабільний онлайн-дохід.

Попри перелічені недоліки, українка наголосила, що особисто для неї переваг життя в Іспанії все ж більше, однак перед переїздом вона радить тверезо оцінити всі можливі труднощі та зрозуміти, чи готові ви до таких особливостей країни.

Раніше йшлося про старовинні міста, які варті того, щоб там провести відпустку. Цей перелік для тих, хто хоче відчути європейський колорит без надмірних витрат, варто звернути увагу на менш відомі міста.

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