Ваші дзеркала ніколи не були такими чистими - усе завдяки копієчному засобу з аптеки

Втомилися від смуг, плям та пилу, які осідають на ваших дзеркалах вже за кілька хвилини після миття? Існує спосіб зробити ваші дзеркала блискучими, як ніколи раніше, і ефект триватиме довше. Секрет криється в невибагливому засобі з аптеки.

Про це повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Гліцерин є одним зі складників кремів для рук, зволожувальних лосьйонів та мила. Усім відомий його корисний вплив на шкіру. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що цей самий інгредієнт може творити дива у вашому домі?

Виявляється, гліцерин створює на поверхні скла тонкий, невидимий шар, який має антистатичні властивості. Тобто пил відштовхується від дзеркала, а не осідає на ньому.

Як використовувати гліцерин

Вимийте дзеркало, як ви це зазвичай робите. Можна використовувати воду з невеликою кількістю оцту, щоб видалити стійкі плями та надати йому блиску. Після цього висушіть його.

Потім візьміть чисту, м’яку тканину (ідеально підходить мікрофібра), нанесіть лише 2-3 краплі гліцерину та ретельно відполіруйте всю поверхню дзеркала.

Важливо обережно протерти та створити невидиме покриття, а не нанести жирний шар. У результаті - ідеальний блиск.

Гліцерин ідеальний для миття вікон та душової кабіни

Той самий метод, який ви використовуєте для дзеркал, можна успішно використовувати для миття вікон, скла дверей або скляних дверей душової кабіни. Гліцерин не тільки додасть їм блиску, але й захистить від швидкого накопичення пилу та плям від води.

