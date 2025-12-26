Як правильно користуватися мікрохвильовкою: 4 небезпечні помилки

Мікрохвильова піч / фото ілюстративне / © Архів

Мікрохвильова піч стала невіддільною частиною нашої кухні: ми використовуємо її для швидкого перекусу чи приготування попкорну, навіть не замислюючись над процесом. Проте експерти стверджують, що більшість користувачів роками припускаються одних і тих самих помилок, використовуючи мікрохвильову піч неправильно.

Про це пише Daily Mail.

Для багатьох із нас верхня панель мікрохвильовки слугує додатковою полицею для фруктів, паперових рушників або збірок рецептів.

Проте фахівці сервісу «Cookology» зауважують, що така звичка може бути небезпечною і нести приховані ризики для вашої оселі.

«Власники компактних кухонь часто намагаються заощадити місце, перетворюючи кришку мікрохвильовки на імпровізовану полицю», — зазначають експерти.

За словами фахівців, однак така експлуатація перекриває доступ повітря до вентиляції, що провокує критичний перегрів пристрою. Це не лише скорочує термін служби техніки, а й створює реальну загрозу займання.

Для того, щоб переконатися, чи правильно ви користуєтеся мікрохвильовою піччю, експерти «Cookology» назвали найпоширеніші помилки, які ви наймовірніше робите щодня.

1. Використання небезпечних контейнерів

Зазвичай усім відомо, що металеві предмети не можна ставити в мікрохвильову піч.

Проте, як зазначає бренд «Cookology», небезпека криється не лише у шматочках фольги чи металевих зав’язках.

Фахівці попереджають, що нагрівання пластику також може бути шкідливим.

«Якщо пластиковий контейнер не призначений для мікрохвильовки, він може виділяти в їжу хімічні речовини. Це особливо ймовірно, коли ви розігріваєте жирні чи олійні страви», — зазначають у «Cookology».

2. Несвоєчасне помішування страви

Попри те, що більшість мікрохвильових печей зараз оснащені поворотними підставками, вони не завжди рівномірно розігрівають їжу.

Експерти зазначають, що важливо регулярно ставити мікрохвильову піч на паузу, для того, щоб перемішати їжу.

«Перемішування їжі посередині приготування або розігріву в мікрохвильовій печі забезпечує більш безпечні результати. Особливо важливий цей процес під час розігрівання рису, м’яса або залишків їжі», — зазначили у «Cookology».

Важливо регулярно ставити мікрохвильову піч на паузу, для того, щоб перемішати їжу / © pixabay.com

3. Ви занадто щільно закриваєте контейнери

Важливо накривати їжу в мікрохвильовій печі — як для рівномірного приготування, так і для уникнення бризок.

Однак вам необхідно переконатися, що ви не закриваєте контейнери занадто щільно.

«Так само важливо залишити невеликий проміжок між контейнером та його кришкою для виходу пари», — пояснили фахівці «Cookology».

Повністю герметичні кришки можуть спричинити накопичення тиску, що своєю чергою може призвести до деформації контейнера або відриву кришки.

Важливо накривати їжу в мікрохвильовій печі — як для рівномірного приготування, так і для уникнення бризок / © Фото з відкритих джерел

Навіть такі контейнери, які придатні для використання в мікрохвильовій печі, можуть пошкодитися в тому випадку, якщо кришка затягнута занадто щільно.

Для того, аби безпечно розігріти їжу у мікрохвильовій печі, вам необхідно накривати контейнер кришкою не надто щільно.

4. Ігнорування чистоти

Попри те, що чищення мікрохвильової печі здається багатьом нудним і складним завданням, його значення для гігієни важко переоцінити, як стверджують експерти «Cookology».

«Брудна мікрохвильова піч поглинає більше енергії та працює менш ефективно. Бризки їжі також збільшують ризик появи неприємних запахів і диму», — пояснили експерти.

Водночас фахівці радять уникати таких засобів для чищення, що містять відбілювач або інші розчини на основі аміаку.

Важливо своєчасно мити мікрохвильову піч

«У закритому просторі, такому як мікрохвильова піч, ці засоби можуть залишати токсичні випари, які можуть забруднити вашу їжу», — додали у «Cookology».

