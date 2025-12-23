ТСН у соціальних мережах

Як прибрати вогкість і сирість на кухні взимку: 3 прості кроки, які працюють узимку

Взимку кухня стає головним джерелом вологи в домі через активне готування. Експерти пояснили, як зменшити конденсат і запобігти плісняві без додаткового опалення.

Кухня

Кухня / © unsplash.com

Волога, конденсат і навіть пліснява — часті «гості» на кухні взимку, особливо під час активного готування святкових страв. Та позбутися сирості можна без додаткового опалення — достатньо кількох простих змін у повсякденних звичках.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснюють експерти, конденсат з’являється тоді, коли тепле вологе повітря осідає на холодних поверхнях — вікнах, стінах або кухонних шафках. Узимку ситуацію погіршує приготування їжі: пара від каструль і духовки різко підвищує вологість у приміщенні.

Старша редакторка Which? Елісон Поттер радить почати з найпростішого — накривати каструлі кришками. Це зменшує кількість пари, яка потрапляє в повітря, а бонусом ще й пришвидшує приготування страв та економить енергію. Другий крок — обов’язково користуватися витяжкою під час готування і залишати її ввімкненою ще на 10–15 хвилин після завершення.

Третій спосіб — регулярне провітрювання. Відкрите вікно допомагає вивести зайву вологу, а зачинені двері кухні не дають їй поширюватися на холодні кімнати в домі. Чим сухіше повітря, тим менше шансів, що на поверхнях з’явиться конденсат і, згодом, цвіль.

Раніше ми розповідали, як створити захисний шар від пилу на меблях і підвіконнях, щоб рідше прибирати і не нашкодити поверхням.

