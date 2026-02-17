Взуття не ковзатиме: копійчаний лайфгак, який врятує від падінь на льоду

Ожеледиця / © УНІАН

Зимова негода та ожеледиця перетворюють звичайні прогулянки містом на справжнє випробування на рівновагу. Часто навіть якісні зимові черевики мають підошву, яка твердне на морозі та стає небезпечно слизькою.

Про це пишуть «Добрі новини».

Йдеться про використання спеціальної протиковзкої абразивної стрічки, яку можна адаптувати для домашнього взуття.

Зазвичай протиковзку наждачну стрічку на самоклейкій основі використовують для облаштування сходів, ґанків або плитки біля входів до приміщення. Вона має грубу текстуру, що забезпечує чудове зчеплення з поверхнею.

Фахівці запевняють, що цей матеріал ідеально підходить і для підошви черевиків. Стрічка коштує недорого, продається метражем у будівельних магазинах, а одного рулону вистачить на оброблення взуття для всієї родини.

Як правильно підготувати підошву

Щоб захист тримався довго і не відклеївся після першого виходу на вулицю, важливо дотримуватися технології нанесення.

Ретельно помийте підошву від бруду та висушіть її. Обов’язково обробіть поверхню спиртом, антисептиком чи ацетоном (рідиною для зняття лаку). Це критично важливий етап для надійної фіксації клею. Дочекайтеся повного висихання знежирювача.

Експерти радять не клеїти стрічку суцільним шматком, оскільки вона швидко відшарується під час ходьби.

За допомогою ножиць виріжте зі стрічки невеликі овали або кружечки. Відсутність гострих кутів значно зменшує ймовірність того, що наклейка зачепиться за щось і відірветься. Виріжте більші елементи для передньої (широкої) частини підошви та менші — для зони п’яти. Саме ці точки контактують з льодом найчастіше. Потім зніміть захисний шар і з силою притисніть наклейки до підошви.

Не взувайте черевики одразу. Дайте клею «схопитися» щонайменше протягом години.

Як результат, підошва стає шорсткою і набагато краще «чіпляється» за слизьку поверхню, що мінімізує ризик падіння в ожеледицю. Цей метод є чудовою альтернативою дорогим льодоступам або купівлі нового взуття.

Нагадаємо, на тлі холодів МОЗ і лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню. Медики також застерігають, що алкоголь не зігріває, а лише підвищує ризик переохолодження й отруєння чадним газом.