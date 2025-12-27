Чи є "голоси" проти війни: Буданов про різні настрої в Кремлі

В оточенні Путіна значно побільшало прихильників припинення війни, каже Буданов / © ТСН.ua

В оточенні російського диктатора Путіна є різні «голоси», зокрема ті, які виступають за припинення війни з Україною.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

На питання, чи є зараз в оточенні Путіна голоси, які кажуть, що треба вже закінчувати війну, Буданов відповів: «Дуже баже багато. Дуже багато. І більше стало, ніж було раніше».

За його словами, такі думки є в Кремлі попри просування росіян на фронті.

«Так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє», — пояснив голова ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявив, що територіальне питання є основним «каменем спотикання» в переговорах про припинення війни в Україні.