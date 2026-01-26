Кая Каллас / © Associated Press

Очільниця Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн має серйозні розбіжності з головою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на джерела у структурах ЄС, їхні робочі відносини оцінюються як ще більш напружені, ніж були у фон дер Ляєн із попереднім верховним представником Жозепом Боррелем.

«Калас приватно скаржиться, що Урсула фон дер Ляєн — диктатор, але вона мало що може з цим вдіяти», — розповів один із високопосадовців ЄС.

Позиції дипломатки всередині Євросоюзу слабші, ніж були у її попередника. Як приклад наводиться створення 2025 року окремого Генерального директорату з Близького Сходу та Північної Африки, що фактично вивело Середземноморський регіон з-під її прямого контролю.

Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас мають напружені відносини / © Associated Press

Спробу Каллас посилити свій вплив, призначивши колишнього заступника генерального секретаря ЄК Мартіна Сельмайра, було заблоковано фон дер Ляєн. Крім того, у Єврокомісії активно обговорюються плани щодо скорочення чисельності Європейської служби зовнішніх дій (ЄСВС), що також може послабити позиції глави євродипломатії.

Нагадаємо, Кая Каллас під час закритої зустрічі з євродепутатами дозволила собі похмурий жарт через геополітичний хаос, який охопив світ — від забаганок Трампа щодо Гренландії до війни в Україні.