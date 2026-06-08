Карколомні зміни у Кремлі: Портников розповів, що Путін більше не тримає удар

Путін / © Associated Press

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Реакція диктатора Путіна на лист президента України Володимира Зеленського стала показовою та свідчить про глибші процеси, що відбуваються всередині Росії.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников, звернувши увагу на те, що глава Кремля вперше за довгий час почав публічно виправдовуватися та відповідати на особисті випади.

За його словами, поява історії з листом Зеленського фактично змінила інформаційний порядок денний під час виступу Путіна перед журналістами.

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«Якраз під час виступу кремлівського очільника перед журналістами з’явилася історія про лист Зеленського до Путіна. І фактично це і перебило Путіну весь порядок денний.

Тому що більшість інформаційних агенцій та видань замість того, щоб коментувати тези Путіна, коментували лист Зеленського.

А наступного дня Путін ще й погіршив свою ситуацію, і це мене дещо здивувало. Тому що, мені здається, що Путін якось змінився останнім часом, він став на лист Зеленського ображено відповідати», — зазначив Віталій Портников.

Журналіст наголосив, що раніше диктатор Путін, за його спостереженнями, не став би реагувати на подібні заяви українського президента.

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За словами Портникова, логічною для багаторічного господаря Кремля була б повна демонстративна байдужість до подібних звернень, особливо з огляду на його політичний статус та вплив.

«Той Путін, за яким я стежив багато десятиріч, мав би, в принципі, не помітити лист якогось Зеленського, який його ображає, говорить йому про його вік, лякає втратою влади. І чому Путіна, цього залізного імператора на залізному троні, має взагалі це цікавити? Тим більше, що Путін бачить, як всі навкруги коментують цей лист і без нього. І абсолютно очевидно — якщо він сам доєднається до цих коментаторів, то створить ще більшу аудиторію цьому листу, адже всі будуть бачити, що Путін відповідає Зеленському, він не утримався», — пояснив телеведучий.

На думку Портникова, така поведінка може свідчити про те, що глава Кремля вже не здатен так само впевнено реагувати на політичні удари, як раніше.

«І я вважаю, що це є ознакою того, що Путін більше не вміє тримати удар.

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Звичайно, він може відігратися — зробити ще якусь ракетну атаку на Київ, Дніпро, Одесу. По жорстокості, я думаю, він буде залишатися таким, яким був з молодості до останнього свого дня.

А от по образах — він вже не той, зовсім не той. Продовжуючи думку Зеленського: даються в знаки стреси останніх років. Я навіть не кажу про вік, а саме — стреси останніх років.

Путін почав захищатися, він — президент Російської Федерації, тобто фактично господар всієї цієї частини світу почав захищатися від оцінок кого? — президента України», — прокоментував телеведучий.

Портников також вважає, що саме лист Зеленського став однією з найбільш обговорюваних подій Петербурзького міжнародного економічного форуму та змінив його інформаційний контекст.

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За його словами, цей епізод став показовим свідченням внутрішніх змін, які відбуваються як у російській владі, так і в самому Кремлі.

«Зеленському „бурлескним документом“ вдалося змінити Путіну порядок денний, і це феномен цього петербурзького міжнародного економічного форуму.

І якби листа Зеленського не було, то його потрібно було б вигадати, щоб ми з вами переконалися, які глибокі, серйозні зміни відбуваються в Росії», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що e Росії посилюється суспільна втома від війни проти України, а офіційна пропаганда дедалі частіше втрачає довіру громадян.

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Ми раніше інформували, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.

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