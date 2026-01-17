Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО: ексрозвідник Фінляндії про плани РФ

Кремль. / © Associated Press

Російська Федерація не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, але здатна кинути виклик 5 статті. Кремль прагне спровокувати розкол і перевірити, чи «зламається».

Таку думку вислови колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері в ефірі «Еспресо».

«Безсумнівно, Росія готується до тривалої війни. Її економіка фактично перетворилася на військову, а все інше страждає й занепадає, окрім оборонного виробництва. Вони намагаються сформувати нові стратегічні резерви, щоб якомога швидше підготуватися до можливого протистояння з НАТО», — наголосив він.

Втім, акцентує Пекка Товері, армія країни-агресорки у війні зазнає все більше втрат. Він згадав цифри, озвучені генсеком НАТО Марком Рютте, 20–25 тис. саме загиблих окупантів щомісяця. Це не дає російському війську можливості накопичувати значні резерви.

«Проте факт залишається фактом: Путін готується до протистояння з НАТО. Керівники військової розвідки країн НАТО висловлюються з цього приводу цілком однозначно. Вони вважають, що хоча Росія не має спроможності створити для НАТО масштабну військову загрозу, вона все ж здатна кинути виклик 5 статті», — наголосив ексрозвідник.

Він пояснив, що йдеться про сценарій невеликої, обмеженої операції проти однієї держави-члена НАТО з подальшою спробою шантажу Альянсу ядерними погрозами. Так, у Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів.

«Саме до такого розвитку подій вони (РФ — Ред.), ймовірно, готуються. Це цілком реалістичний сценарій у найближчій перспективі», — зауважив ексголова військової розвідки Фінляндії.

Нагадаємо, аналітики ISW стверджують, що воєнні цілі Кремля стосуються не лише України. Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує демонструвати, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України, та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.