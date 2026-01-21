Медведєв порівняв Трампа з Путіним — абсурдна заява

Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв поділився асурдною думкою про главу Штатів Дональда Трампа й очільника Росії Володимира Путіна. На його думку, Трамп хоче стати таким, як Путін.

Про це повідомляє ТАСС.

«Трамп хоче назавжди залишитися в історії за рахунок приєднання Гренландії та водночас стати, як президент Росії», — вважає Медведєв.

Він підкреслив, що останнє неможливе, оскільки РФ повертає собі «споконвічно російські землі».

Раніше Медведєв вдався да залукування Трампа. Він пригрозив, що Москва захопить Гренландію «шляхом референдуму», якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США

«Але Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, за кілька днів може відбутися раптовий „референдум“, на якому мешканці всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до Росії. І тоді все! Жодних нових зірочок на прапорі. А в Росії з’явиться новий — уже 90-й — суб’єкт федерації», — цинічно заявив посіпака Путіна.