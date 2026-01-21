Як зробити оселю удесятеро більшою на вигляд: 6 способів від дизайнерів інтерʼєрів

Інтерʼєр вітальні / © Credits

Насправді неможливо збільшити свій дім більшим без капітального ремонту, але є кілька ключових рішень щодо декорування, які можуть допомогти йому виглядати та відчуватися просторішим.

Якщо ви готові до оновлення та потребуєте способів відкрити та розширити кожну кімнату у вашому будинку, дизайнери інтер’єрів запропонують вам свої корисні поради, хитрощі та методи, щоб зробити маленьку вітальню, спальню, кухню та їдальню у вашому будинку чи квартирі набагато більшою.

Топ-6 порад із візуального збільшення помешкання зібрав TheSpruce.

Максимізуйте природне освітлення

Дизайнер інтер’єрів радить шукати лише природне світло, що ллється через вікна.

Збільшення природного освітлення в кімнаті та дозвіл йому відбиватися простором миттєво зробить її просторішою — і є предмет декору, щоб допомогти зробити це. Настінні дзеркала — чудовий спосіб додати світла та глибини, і ви також можете використовувати їх як окремий елемент дизайну. Гра зі світлом на вашу користь зробить маленьку кімнату більш просторою та привабливою.

Використовуйте світлі кольори фарби

Ще один миттєвий спосіб зробити маленький простір більш просторим — це новий відтінок фарби, а такі кольори, як білий, бежевий та м’які пастельні відтінки синього, рожевого та зеленого, сприятимуть більшій кількості природного світла, яке відбиватиме та розширюватиме зовнішній вигляд кімнати.

Світліші кольори стін допоможуть створити ілюзію глибини та простору. Темніші кольори стін, хоча часто й красиві, можуть створювати відчуття важкості та фактично окреслювати межі між початком і кінцем простору.

Щоб забезпечити ще більше відбиття природного світла, дизайнери рекомендують фарбувати стелю в м’який відтінок, який пасує до стін.

Вибирайте меблі розумно

Продумане планування є важливим під час вибору декору невеликого простору, створення відчуття балансу та відкритості за допомогою розміру та розміщення меблів матиме вирішальне значення.

Масштаб меблів має відповідати розміру кімнати та уникайте великогабаритних предметів, які можуть домінувати в просторі. Також важливо розташувати меблі так, щоб максимізувати потік та залишати вільними шляхи, а переміщення дивана чи крісла від стіни забезпечить кращу циркуляцію.

Вибір крісел та диванів на ніжках також створить більше видимого простору підлоги, надаючи кімнаті менш тісного відчуття.

Знайдіть багатофункціональні предмети

Одна порада, яку дають всі дизайнери, щоб зробити простір візуально більшим, полягає в тому, щоб максимально використовувати багатофункціональні меблі, коли це можливо. Ці предмети можуть створити прихований простір для зберігання речей, додаткові місця для сидіння та сну, а також допомогти зберегти простір на підлозі якомога відкритішим.

Щоразу, коли ви можете принести щось, що виконує кілька функцій, це перемога для невеликого простору. Отоманки для зберігання речей, які можуть служити додатковими місцями для сидіння, коли у вас велика кількість гостей, журнальні столики з кількома ярусами полиць під поверхнею та медіашафи з великою кількістю шухляд та місця для шафок — все це чудовий вибір.

Використовуйте вертикальний простір

Хоча менші будинки можуть мати меншу площу, вони, зазвичай, мають стільки ж доступного вертикального простору, скільки й їхні більші аналоги. Коли йдеться про невеликі приміщення, високі та вузькі ніші ідеально підходять для перетворення на зону для зберігання речей або полиці.

Навчитися використовувати кожну щілину та куточок — це мистецтво для невеликих приміщень. Наприклад, консольні елементи не завжди повинні знаходитися у передпокої, а полиці-драбини можуть вмістити кераміку, столові прибори та покращити ваш простір, створюючи вертикальні рішення для зберігання.

Встановлення шикарних штор

Вертикальний простір можна використовувати для набагато більшого, ніж просто зберігання речей у невеликих будинках. Штори миттєво покращать весь простір. Незалежно від розміру кімнати чи довжини штори, завжди переконайтеся, що карниз повісили якомога ближче до стелі.