Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
627
Час на прочитання
1 хв

Путін висловив Трампу пропозицію щодо лінії фронту — журналіст Axios

Президент держави-агресорки готовий зупинити бойові дії в двох південних областях, але висунув для цього неприйнятну для України вимогу.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня російський президент Володимир Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на обізнане зі змістом переговорів джерело у своєму дописі в мережі Х.

За його словами, в обмін на замороження бойових дій на Херсонщині та Запоріжжі президент держави-агресорки вимагає виведення українських військ з Донецької області.

Журналіст припустив, що таку вимогу Путіна Україна навряд чи прийме.

Як повідомлялося, 16 серпня президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що очільник РФ Володимир Путін не прагне перемир’я, а віддає перевагу «всеосяжній угоді» про припинення війни.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме роз’яснень відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.

